Schulen in MV öffnen wieder komplett: Welche Regelungen nach Pfingsten gelten

Rostock/Schwerin

Die Schulen werden ab kommenden Mittwoch in MV wieder öffnen. Einige Landkreise müssen aber noch bis Donnerstag warten. Entscheidend ist weiterhin die Inzidenz in der Region. Die Landesregierung hat nach der Kabinettssitzung am Donnerstag die Regelungen vorgestellt, die ab kommender Woche gelten.

„Kinder haben Vorfahrt“, betont Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Donnerstag. Klar ist: Der Regelbetrieb für alle Klassenstufen wird für alle Schüler – 1. bis 13. Klasse – wieder im täglichen Präsenzunterricht in den Schulen stattfinden. Das gilt auch für die 7. und 8. Klassen, die bislang nur im Wechselunterricht in die Schulen durften.

Drei Kreise müssen noch abwarten

Für die Landkreise Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim, Vorpommern-Rügen und die kreisfreien Städte Schwerin und Rostock gilt: Alle Schüler dürfen ab Mittwoch nach Pfingsten wieder in die Schulen. In diesen Regionen lag die Inzidenz am entscheidenden Stichtag Donnerstag unter 50.

Für die übrigen Kreise – Landkreis Rostock, Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald ist der kommenden Mittwoch der Tag der Entscheidung. Liegt die Inzidenz dann unter 50, können am folgenden Tag, also am Donnerstag, auch dort wieder alle Schüler in den Präsenzunterricht. Es gelten in allen Fällen die Zahlen des Robert-Koch-Institutes.

Stoppen kann Plan der Landesregierung nur die Bundesnotbremse

„Wir gehen davon aus, dass in der kommenden Woche alle Landkreise eine Inzidenz unter 50 haben und die Schüler dann alle wieder in den Unterricht gehen können“, so Bildungsministerin Martin, die von einer erfreulichen Entwicklung spricht. Der Regelbetrieb soll so bis zu den Sommerferien aufrechterhalten werden. Stoppen könne dies nur die Bundesnotbremse. „Wir gehen aber nicht davon aus“, so Martin weiter.

Und: Auch der Sportunterricht soll wieder möglich sein. Dazu zählt auch der Schwimmunterricht. Die Testpflicht für Schüler und Lehrer bleibt zudem bestehen. „Inzwischen konnten wir allen Lehrkräften ein Impfangebot machen. Dadurch haben wir zusätzlichen Schutz in den Schulen erreicht“, ergänzt die Bildungsministerin.

Noch keine Beschlüsse für Präsenzlehre an Hochschulen

Auch Volkshochschulen können wieder Unterricht für berufliche Abschlüsse anbieten. Zur Lage der Hochschulen soll in der kommenden Woche beraten werden. Bislang gibt es dort noch keine Präsenzveranstaltungen.

Am Donnerstag lag die Inzidenz für Mecklenburg-Vorpommern bei 47,1. Dazu Gesundheitsminister Harry Glawe: „Das ist ein Wert, mit dem man Öffnungsschritte umsetzen kann. Der Lockdown zahlt sich aus.“ Zuletzt habe der Nordosten am 5. Dezember eine Inzidenz von unter 50 gehabt.

Von Michaela Krohn