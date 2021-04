Schulen in MV schließen oder öffnen? Das sagen Befürworter und Kritiker

Rostock

Schulkinder in MV leiden besonders unter der Corona-Pandemie. Seit über einem Jahr leben sie in ständiger Ungewissheit, ob sie zur Schule gehen können oder zu Hause bleiben müssen. Die Regelungen dazu ändern sich ständig. Die OZ hat mit einem betroffenen Vater und mit einem Kinderarzt gesprochen: ein Pro und Contra zum Thema Schulschließungen.

Torsten Zarnikow ist alleinerziehender Vater von vier Kindern und sitzt im Vorstand des Landeselternrates. Er kann gut mit Schulschließungen leben: „Drei der vier Kinder sind derzeit zu Hause, eins geht in eine kleine Tagesgruppe außerhalb der Schule“, erklärt er.

Probleme beim Tragen der Maske

Ein Sohn hat Probleme mit dem Tragen der Maske. „Wenn er zur Schule geht, müsste er die Maske fast den ganzen Tag über aufsetzen“, sagt der Vater. Denn zum Unterricht kommen noch die langen Busfahrten morgens und am Nachmittag. Zu Hause dagegen könne er sich ohne Maske frei bewegen.

Das Lernen liefe auch digital recht gut, berichtet Zarnikow. „Mein Sohn bekommt zusätzlich übers Internet vier Stunden Nachhilfe die Woche. Dabei geht er die Aufgaben von der Lernplattform Itslearning durch. Das funktioniert besser als es derzeit in der Schule möglich wäre.“ Die beste Lösung wäre für den Vater, wenn der Unterricht per Laptop aus dem Klassenzimmer übertragen würde.

„Auch Kinder, die zur Schule gehen, haben jetzt Defizite“

Zwar könne nichts den regulären Unterricht ersetzen, meint Zarnikow. „Aber auch die Kinder, die zur Schule gehen, haben jetzt Defizite. Und ich glaube nicht, dass die Rückstände meiner Kinder größer sind als die der anderen.“ Zumal er zu Hause darauf achten könne, dass die Kinder auch wirklich lernen.

Gerade für Familien, deren Mitglieder zu einer Risikogruppe gehören, sei es wichtig, dass die Kinder sich nicht in der Schule infizieren und Corona mit nach Hause bringen, so der Familienvater, der selbst betroffen ist: „Ich bin nicht bereit, dieses Risiko einzugehen.“

Ansteckungsrisiko mit Corona in den Einrichtungen

Dass in der Schule ein gewisses Ansteckungsrisiko bestehe, räumt auch Kinderarzt Steffen Büchner ein. Er ist Landessprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ). „Aber das Risiko ist geringer als im Freundeskreis oder in der Familie“, betont Büchner. „Schulen sind keine Pandemietreiber.“ Zwar stiegen derzeit die Inzidenzen an den Schulen. „Aber sie steigen in der gesamten Bevölkerung. Und der Anteil der positiv getesteten Schüler ist in etwa gleich geblieben.“

Der Güstrower Facharzt für Kinder und Jugendmedizin Steffen Büchner. Quelle: Martin Börner

Für Büchner steht der Bildungsauftrag der Schulen im Vordergrund. „Wenn man sich anschaut, wie selten die Kinder in den vergangenen zwölf Monaten in der Schule waren, wird einem angst und bange.“ Das Distanzlernen klappe oft nicht und wenn doch, seien gerade kleinere Kinder mit der Technik oft überfordert.

Kritik am Prinzip der Notbetreuung

Büchner kritisiert auch das Prinzip der Notbetreuung. „Bis zu 80 Prozent der Kinder gehen dorthin. Dadurch wird der Begriff ad absurdum geführt. Das ist ungerecht den Kindern gegenüber, die zu Hause bleiben müssen.“

Auch für die soziale Entwicklung sei es wichtig, dass die Kinder sich in der Schule treffen. „Kinder brauchen andere Kinder, um sich zu entwickeln“, so der Experte. „Das gilt auch für Jugendliche.“ Studien zeigten einen deutlichen Anstieg von psychischen Auffälligkeiten infolge der Corona-Isolation. „Wenn sich die Kinder kontrolliert in der Schule sehen könnten, würde auch der Anreiz sinken, sich nach der Schule unkontrolliert zu treffen.“

Büchner spricht sich dafür aus, stärker zu testen und bestehende Hygienekonzepte konsequent umzusetzen, statt die Schulen immer gleich wieder zu schließen. „Man könnte etwa vor den Schulen Teststrecken von DRK oder anderen Hilfsorganisationen aufbauen. Das klappt ja jetzt schon bei anderen Versammlungen und Veranstaltungen“, schlägt der Kinderarzt vor.

