Für mehr als 150 000 Schüler in MV beginnt in der nächsten Woche wieder der Unterricht. Die jüngeren Schüler bis Klasse sechs können in drei Regionen an die Schulen zurückkehren. Pädagogen fordern regelmäßige Tests und Impfungen. Auch an der Online-Lernplattform gibt es Kritik.