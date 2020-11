Schulen in MV wegen Corona komplett schließen? Das sagen OZ-Leser dazu

Rostock

Um die Welle der Ausbreitung des Coronavirus zu brechen, wurde das öffentliche Leben in Teilen erneut eingefroren. Ausgenommen sind das verarbeitende und produzierende Gewerbe, der Handel – und die Kitas und Schulen. An der Frage, ob sie trotz ansteigender Infektionszahlen geöffnet bleiben oder geschlossen werden sollen, entzündet sich zunehmend eine Debatte.

Tom Karsten: „Ist schon lustig. Andere Bereiche müssen zumachen, obwohl sie bessere Hygienekonzepte haben. Und jetzt ist es schon das fünfte Mal, dass ich lese, dass Schulen von Ansteckungen betroffen sind. Und die bleiben offen. Man hätte den Sommer nutzen sollen, um was für die Schulen zu machen. Sprich Luftfilter einbauen oder die digitale Infrastruktur ausbauen, damit die Kinder zur Not auch gut von zu Hause lernen können.“

Franziska Kristina glaubt: „Es wird nicht mehr lange dauern, bis alle Schulen zu sind. Vielleicht noch zwei Wochen. Wer ist denn so naiv und denkt, dass Schulen keine Rolle spielen? Hier läuft ein fahrlässiges Experiment mit Schülern, Lehrern, Erziehern und deren Angehörigen als Versuchskaninchen. Was bin ich froh, dass meine Kinder nicht in den Infektionsherd müssen und wir uns das Schauspiel aus sicherer Entfernung anschauen können.“ Andrej Bartels spricht in seinem Kommentar zu den Schulen die Maskenpflicht an: „Der Schritt, über eine Maskenpflicht im Unterricht nachzudenken, ist wichtig und richtig. Leider werden Infektionen oft von außen in die Schulen getragen. Ein Klassenzimmer mit voller Klassenstärke ohne Abstand und Maske ist fahrlässig und eine Gefährdung von Schülern, Lehrern, Eltern und Familienmitgliedern. Vernunft ist hier angebracht, da die Situation aktuell eine andere ist als im Sommer.“ René van de Kerkhof ist ebenfalls überzeugt: „ Maskenpflicht oder Schulschließungen werden definitiv dieses Jahr noch folgen, eigentlich ein unnützes Geschenk, was bisher noch vergeben wird von der Landesregierung.“

Maskenpflicht im Unterricht gefährdet Gesundheit der Schüler

Maren Bock hingegen findet: Kinder im Unterricht Maske tragen zu lassen sei unverantwortlich. „Die Kinder können Kopfschmerzen bekommen, gerade die Kinder, die unter Asthma leiden, bekommen Atemnot. Oder auch die Kinder, bei denen das Asthma noch nicht festgestellt wurde, bekommen Atemnot.“ Colli Löhrke stimmt zu: „Maske tragen im Unterricht ist auch eine Gefährdung der Gesundheit der Kids. Mein Kind wird bestimmt nicht sechs Stunden mit Maske im Unterricht sitzen. Reicht schon, dass sie frieren und im Zug sitzen müssen. Da ist schon die Grenze erreicht.“

Renate Schultz meint: „Für die Kinder scheint die Maske eigentlich kein Problem zu sein. Es sind eher viele Erwachsene, die schlechte Vorbilder sind mit ihren Endlos-Diskussionen. Niemand, der ein wenig Verstand und Lebenserfahrung besitzt, stellt Abstand, Hände waschen und Maske immer noch infrage, solange es keinen Impfstoff gibt. Das ist nun mal unsere einzige Chance bis jetzt. Ich hänge jedenfalls an meinem Leben.“ Vicki Müller hält folgenden Weg für sinnvoll: „Um das Virus einzudämmen, muss man jetzt den Präsenzunterricht entzerren. Eine kurze Abfrage an die Eltern, wer seine Kinder im Moment zu Hause betreuen kann, um sie dort digital, über eine Schülerplattform unterrichten zu lassen. Natürlich bedeutet es einen wahnsinnigen Mehraufwand für die Schulen, aber ich gehe davon aus, dass das Bildungsministerium und die Schulämter im Sommer die Zeit genutzt haben, um sich auf die vorausgesagte zweite Welle vorzubereiten. Alles andere wäre grob fahrlässig und nicht nachvollziehbar.“

Von Juliane Lange