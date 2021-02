Schwerin/Rostock

Digitales Lernen steht in der Corona-Pandemie für viele Schüler und Schülerinnen auf dem Plan, doch sind Eltern um die mentale Gesundheit ihrer Kinder und Lehrer um die gute Vermittlung des Lernstoffes besorgt. Aktuell dürfen Grundschulkinder in die Schule gehen, während aus den weiterführenden Klassen lediglich die Abschlussklassen zum Präsenzunterricht erscheinen dürfen.

Viele Schüler fühlen sich überfordert und kritisieren die ungenügende Unterrichtsvorbereitung oder technische Ausstattung. Da Lehrer, Schüler und Eltern das digitale Lernen in MV bei einer Umfrage vom Landesschülerrat und Landeselternrat in den vergangenen Wochen während des Lockdowns als „ungenügend“ eingestuft haben, drängt sich die Frage auf: Sollten alle Schulen wieder öffnen? Diese Frage haben wir unserer Leserschaft gestellt.

Anzeige

An der OZ-Umfrage „Probleme beim Distanzunterricht in MV: Sollten alle Schulen wieder öffnen?“ haben 319 Menschen teilgenommen (Stand: Donnerstag 15 Uhr). Die Umfrage hat gezeigt, dass die Mehrheit (68,3 Prozent) der OZ-Leser für „Ja, die Schulen sollten wieder öffnen.“ gestimmt haben.

Lediglich 28,8 Prozent haben dagegen gestimmt, dass die Schulen wieder öffnen sollen. 2,8 Prozent waren sich nicht sicher und haben mit „Ich weiß nicht.“ auf die Umfrage reagiert. Was denken Sie? Sollten alle Schulen in MV wieder öffnen? Nehmen Sie jetzt noch an der Umfrage teil.

Von OZ