Schwerin

Kinder haben also Vorfahrt! Das betonte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) bei der Vorstellung der Pläne, dass die Schulen wieder öffnen. Für alle Klassenstufen. In allen Landkreisen, na ja fast, also in jenen, bei denen die Inzidenz unter 50 liegt, was nächste Woche erwartet, wenn nicht erhofft wird. Und nur, wenn der Bund das nicht einkassiert. Also vielleicht!

Aber die gute Nachricht hinterher: Bis Ende des Schuljahres sollen die Kinder, also alle, Unterricht haben. Präsenzunterricht! Bis Ende des Schuljahres, muss man sich mal vorstellen, das sind, Moment, Kalender her: Vier Wochen! Krass. Vier Wochen am Stück. Ob die das noch können?

Es tut mir leid, so wichtig diese Nachricht ist, dass Kinder wieder in die Schule dürfen, so wenig Begeisterung löst sie aus. Es ist die allerletzte Ausfahrt. Denn dieses Schuljahr ist vorbei. Eine Neuntklässlerin an einer normalen Regelschule kommt 2021 nicht mal auf zehn Unterrichtstage. Was jetzt noch erreicht werden kann, ist nur noch Makulatur. Die Nachricht ist also kein Grund, sich auf die Schulter zu klopfen, sondern sollte Erkenntnishintergrund liefern, sich in Demut zu verneigen und diese Schüler um Verzeihung zu bitten. Kinder haben seit mehr als einem Jahr keine Vorfahrt!

Von Michael Meyer