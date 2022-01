Schulen sollen über Präsenzunterricht selbst entscheiden – wie sinnvoll ist das?

Rostock

Darauf, dass die Schulen nicht wieder wie im ersten Jahr der Pandemie geschlossen werden sollen, hatte sich die Politik zuletzt weitestgehend einigen können. Schulen im Land sollen nun selbst entscheiden, wie sie Unterricht angesichts zu erwartender steigender Corona-Infektionszahlen durchführen. Das hatte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) zuletzt erklärt. Wann Präsenz-, Wechsel- oder Distanzunterricht stattfinden soll, regelt fortan ein Drei-Stufen-Modell, bei dem die Ausgestaltung den Schulleitungen obliegt. Die Meinungen über diesen Umgang mit den Schulen gehen unter Lesern weit auseinander.

„Vier Stunden am Tag Unterricht bei Distanzunterricht? Was ist mit den restlichen Stunden?“

So meint Katrin Jordan: „Als ich das heute las, dachte ich, ich lese nicht richtig. Vier Stunden Distanzunterricht, in der Schule hätten sie aber sieben oder acht Stunden. Und wenn ich dann lese, dass donnerstags entschieden wird, ob Präsenz- oder Distanzunterricht stattfinden soll, aber schon 14 Tage vorher dann die Schulpläne dafür stehen sollen, frage ich mich, wie das funktionieren soll.“ Daniela Hampel fragt: „Vier Stunden am Tag Unterricht bei Distanzunterricht? Was ist mit den restlichen Stunden? In Hamburg wurde im letzten Lockdown größtenteils der normale Stundenplan als Videokonferenz unterrichtet, und das hat niemanden überfordert.“

Auf den Einwurf von OZ-Leserin Diana Tramm, die sagt, wenn denn Videokonferenzen möglich wären, schreibt Hampel: „Nach fast zwei Jahren sollten Schulen doch in der Lage sein, digital aufgestellt zu sein. Schüler und Schülerinnen, die kein Endgerät haben, wurden entsprechend von der Schule ausgestattet, ebenso gab es Unterstützung bei fehlendem WLAN, zum Beispiel durch Karten, die mobile Daten nutzen. Ja, alleine dieser Punkt mit den mobilen Daten mag der Vorteil einer Großstadt sein. Ansonsten hat in meinen Augen die Politik in MV an dieser Stelle komplett versagt.“

„Jetzt werden ganze Schulen und die Klassen auf Teufel komm raus offen gelassen“

Victoria Buchholtz kritisiert: „Jetzt werden die Klassen auf Teufel komm raus offen gelassen. Vor nicht langer Zeit musste die ganze Klasse in Quarantäne, wenn auch nur ein Fall von Corona dort vorhanden war. Alles schon nicht nachzuvollziehen.“ Maren Ahlgrimm ist der Meinung: „Wenn die Kinder nicht an Corona erkranken, dann an einer starken Erkältung, da die Fenster bei diesen Temperaturen immer geöffnet bleiben müssen und jede Stunde stoßgelüftet werden muss. Da kann man froh sein, wenn man eine Maske auf hat, damit einem die Nase nicht abfriert.“

Silvia Dan indes ist der Ansicht: „Schulen tragen zur Pandemiebekämpfung bei.“ Denn: „Die Kinder und Jugendlichen werden dort regelmäßig getestet.“ Wenn Schulen aber geschlossen blieben, so Dan, reduziere das nicht das Infektionsgeschehen. „Ganz im Gegenteil. Schüler treffen sich trotzdem und das dann ohne irgendeine Schutzmaßnahme wie Test oder Maske. Dass sich die Menschen mit Omikron infizieren, ist wohl nicht zu verhindern. Man muss nur gucken, wie man damit umgeht. Wenn sowohl Kinder wie auch Eltern und Großeltern geimpft bzw. geboostert sind, ist das Risiko moderat und man sollte doch überlegen, ob man es in den Schulen mit den bekannten Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen nicht einfach mal so laufen lässt.“ Jack Da wirft die Frage in die Runde: „Wie wäre es, die Klassenzimmer endlich mit längst verfügbaren UV-Luftreinigern auszustatten, statt die Kinder ständig nach Hause zu schicken? Wissen wird in der Schule vermittelt, nicht auf der Straße, bei Telegram oder Youtube.“

Von Juliane Lange