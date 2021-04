Wegen steigender Corona-Zahlen stehen in der Landespolitik die Zeichen auf Schließung im öffentlichen Leben. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigt schärfere Maßnahmen an. Für Schulen und Kitas in Mecklenburg-Vorpommern steht das schon fest. Auch in anderen Bereichen könnten Lockerungen wegfallen. Alle Infos hier.