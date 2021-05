Rostock/Schwerin

Neustart für die Schulen in MV: Ab Montag, 17. Mai, soll es mit dem Unterricht in den Schulen im Nordosten wieder losgehen. Entscheidend ist aber weiterhin die Inzidenz des jeweiligen Landkreises oder der kreisfreien Stadt. Welche Schüler unter welchen Bedingungen wieder in den Präsenzunterricht dürfen und was jetzt für Kitas gilt.

Was ist entscheidend für den Schulstart in meinem Kreis?

Für den Schulbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern gelten neben der Testpflicht für Schüler und Lehrer drei Inzidenzstufen. Für den Neustart am Montag hat die Landesregierung einen Stichtag festgelegt – den 12. Mai. Die Inzidenz dieses Tages ist ausschlaggebend für die Art des Schulbetriebes im jeweiligen Kreis oder den kreisfreien Städten.

Liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 100 oder niedriger, gilt in allen Jahrgangsstufen Präsenzpflicht. In den Jahrgangsstufen 1 bis 6 und in den Abschlussklassen findet täglich Präsenzunterricht statt. In den allgemeinbildenden Schulen ab Klassenstufe 7 und in den beruflichen Schulen gibt es Wechselunterricht.

Was gilt am Montag in den Regionen, die eine Inzidenz unter 100 hatten?

In den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Vorpommern-Rügen und in der Landeshauptstadt Schwerin lag die Inzidenz am Stichtag Mittwoch sogar bei unter 50. Sie wechseln ab Montag direkt in den oben beschrieben Präsenzbetrieb. Das gilt auch für die Landkreise Rostock und Vorpommern-Greifswald sowie für die Hansestadt Rostock, die alle unter 100 lagen.

Was gilt in den Landkreisen, die am Stichtag eine Inzidenz über 100 hatten?

Pech hatte der Landkreis Ludwigslust-Parchim: Am Stichtag lag die Inzidenz über 100, einen Tag später – am Herrentag – unter 100. Für Schüler dort gilt: Bleibt die Inzidenz fünf Werktage in Folge unter 100, können sie zwei Tage später wieder zur Schule. De facto wäre das erst am Dienstag nach Pfingsten. Das gilt nun auch für den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, der seit Freitag wieder unter 100 liegt.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei einer Inzidenz zwischen 100 und 165 findet in allen Jahrgangsstufen Wechselunterricht statt. Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 1 bis 6, für die kein Unterricht an der Schule ist, steht die Notbetreuung in der Schule zur Verfügung.

Ist der Sportunterricht wieder erlaubt?

Ja, aber nur im Freien und nur dort, wo auch Präsenzunterricht im Regelbetrieb stattfindet.

Was gilt für Kitas im Land?

Auch die Öffnung der Kitas orientiert sich am Inzidenzmodell der Schulen. Im Wesentlichen gelten drei Stufen: Bei einem Inzidenzwert unter 100 gilt in den Kitas Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. Liegt die Inzidenz in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt zwischen 100 und 165 gilt Regelbetrieb, Eltern müssen sich aber regelmäßig testen. Bei einer Inzidenz über 165 wird wieder nur eine Notfallbetreuung angeboten.

Von Michaela Krohn