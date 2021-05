Rostock/Schwerin

Geht es jetzt auch in MV ganz schnell mit Lockerungen – zumindest für die Kinder? Nach OZ-Informationen will die Landesregierung bereits am Dienstag über die Öffnungen von Schulen und Kitas entscheiden. Tendenz: In den Regionen, in denen die Inzidenz deutlich unter 100 liegt, soll ab dem 17. Mai wieder Unterricht stattfinden. Aktuell würde das den Landkreis und die Hansestadt Rostock, Nordwestmecklenburg sowie Vorpommern-Rügen betreffen.

Regierungssprecher Andreas Timm bestätigte am Freitagabend entsprechende Überlegungen: „Wir werden am Dienstag die Entwicklung analysieren und Entscheidungen für Kitas und Schulen treffen.“ Auch in anderen Bereichen könnte es nach dem Himmelfahrtswochenende Lockerungen geben: Nach OZ-Informationen sollen die kommenden Montag Thema auf einem vorgezogenen MV-Gipfel sein. Erste Vorgespräche laufen bereits.

Wirtschaft in MV will aufmachen

Denn der Ruf nach Lockerungen wird auch im Nordosten immer lauter: Nach der Tourismusbranche haben nun auch die Industrie- und Handelskammern sowie die Handwerkskammer ein gemeinsames Öffnungspapier vorgelegt. Die wichtigste Forderung: Ab dem 17. Mai soll MV komplett aufmachen – Handel, Gastronomie, Schulen, Kitas und auch die Hotelbranche.

Angesichts der sinkenden Inzidenzen landesweit sei das vertretbar – und für die Wirtschaft dringend nötig, sagte der Rostocker IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp der OZ. Während die Landesregierung um Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auf „Modellregionen“ setzen will, fordert Strupp die Öffnung des gesamten Landes: „Spätestens zu Pfingsten müssen wir auch wieder Urlauber empfangen dürfen. Durchhalte-Parolen aus Schwerin helfen uns nicht mehr. Unternehmen und Menschen sind am Ende.“ Die Wirtschaft müsse wieder loslegen dürfen: „Wir brauchen eine echte Perspektive – ab dem 17. Mai“, so Strupp. Ausdrücklich fordern die Kammern auch die Öffnung von Schulen und Kitas.

Landrat von Vorpommern-Greifswald: „Abschottung ist schwerer Fehler“

Auch CDU-Landeschef Michael Sack, Landrat in Vorpommern-Greifswald, attackierte Schwesigs bisher harten Kurs scharf: „Ich halte es für einen schweren Fehler, dass das Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern nach wie vor auf totale Abschottung setzt, während Schleswig-Holstein bereits mit gesetzten Segeln der Tourismussaison entgegenfährt.“

Selbst Schwesigs Parteigenosse Stefan Kerth, Landrat in Vorpommern-Rügen, fordert von der Regierungschefin, wieder mehr Leben zu ermöglichen: Schulen und Kitas müssten öffnen. Ab Himmelfahrt will er sogar Hotels und Restaurants in „seinem“ Landkreis aufmachen – für Einheimische. Ab dem 28. Mai sollen dann alle Gäste kommen dürfen. In der Region rund um Stralsund und Rügen fiel die Inzidenz am Freitag auf unter 50.

Einzig der Städte- und Gemeindetag um den Vorsitzenden Thomas Beyer (SPD, Bürgermeister in Wismar) warnte vor zu frühen Lockerungen: Es sei noch viel Geduld und Besonnenheit nötig. Verfrühte Öffnungen auf Druck der Wirtschaft oder aufgrund „individueller Bedürfnisse“ könnten gefährlich sein.

