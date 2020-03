Schulen und Kitas wegen Coronavirus zu: Das machen Rostocker jetzt mit ihren Kindern

Rostock

Anlässlich der Schließung von Schulen und Kitas in Rostock sind viele Eltern ratlos. „Das ist total schwer. Man sich dann gut mit dem Partner absprechen“, überlegt Jenny Mekler, eine Ärztin aus Rostock. Mekler habe Glück. Noch bis Juni ist sie mit ihrem zehn Monate alten Sohn Jascha in Elternzeit. Bei der Kinderbetreuung während der Corona-Krise hat sie vorerst nicht mit so großen Schwierigkeiten zu kämpfen wie viele andere Eltern.

Am Sonnabend entscheidet sich in Mecklenburg-Vorpommern, ob alle Bildungseinrichtungen im Land bis Ostern geschlossen werden sollen. Mittlerweile haben fast alle Bundesländer diesen Schritt unternommen.

Notfallbetreuung für Kinder von Feuerwehrleuten und Polizisten

Für Kinder von Eltern, die in zwingend notwendigen Berufsfeldern arbeiten, sollen Betreuungsprogramme angeboten werden. Dazu gehören zum Beispiel Ärzte, Polizisten oder Verkäufer. Auch für die Diplom-Pädagogin Dana Pagel und deren Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren besteht diese Betreuungs-Alternative. Die 31-Jährige wirkt erleichtert: „Ansonsten kämen dann nur Verwandte und Freunde in Frage. Aber die müssen ja auch arbeiten“.

Manchen Rostockern bietet sich noch keine Alternative

Wie es mit der Betreuung seiner achtjährigen Tochter Bea weitergehe, weiß Automechaniker Bachar aus Rostock zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. „Jetzt muss erst einmal ein Plan mit der ganzen Familie gemacht werden“, erklärt der 38-Jährige.

Großeltern schonen

Ulrike Holz-Gräfe wird zurzeit tatkräftig von den Großeltern ihrer Söhne unterstützt. Der zwölfjährige Malte und sein siebenjähriger Bruder können dann getrost von zu Hause Homeschooling betreiben. Die Physiotherapeutin ist froh, dass sie diese Möglichkeit hat. So müsse sie für ihre Kinder keine Notbetreuung in Anspruch nehmen. „ Rostock hat da super konsequent gehandelt. Anders geht es nicht“, so Holz-Gräfe.

Die Betreuung der Kinder durch die Großeltern kann allerdings auch eine Gefahr darstellen. Menschen die älter als 65 Jahre alt sind, gehören zur Risikogruppe des Covid-19. Die Großeltern der Kinder von Holz-Gräfe würden zum Glück noch nicht in dieser Altersgruppe liegen: „Eine Gefährdung käme für uns nicht in Frage“, beteuert sie.

Home-Office ist nicht immer eine Option

In einigen Berufen besteht auch die Möglichkeit von zuhause aus zu arbeiten. Jedoch käme das nicht für alle Tätigkeiten nicht in Frage, gibt Udo Salem, Geschäftsführer einer Firma für Fahrstuhlmontage zu bedenken. Dass er die Betreuung seiner Enkel übernimmt, steht für den 59-Jährigen dennoch außer Frage. „Natürlich würde ich das bei Bedarf übernehmen und dafür sorgen, dass es ihnen gut geht“, so der Großvater. Er selber fürchte sich nicht vor dem Coronavirus. Solange er körperlich fit sei, wäre er auch in der Lage mit anzupacken.

Lesen Sie auch:

Schulen, Museen, Schwimmhallen: Was in Rostock wegen Corona jetzt alles zumacht

Coronavirus in MV: Land schließt Schulen und Kitas in Rostock und Ludwigslust – Unis verlängern Semesterferien

Rostocker Infektionsmediziner: Wie Sie sich vor dem Coronavirus schützen können

Coronavirus in MV: Das ist die aktuelle Zahl der Infizierten

Coronavirus in MV: Land setzt Hochschulbetrieb aus – auch Mensen schließen

Von Anna-Katharina Fischer