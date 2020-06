Schwerin

Die Caterer für das Schulessen in MV funken SOS. Die Corona-Krise zwingt immer mehr Anbieter, die Verträge mit Schulen und Kitas zu kündigen. Auch Entlassungen stehen an. Nicht wenige Anbieter befürchten das Aus. Lediglich größere Caterer, die weitere Standbeine haben, wie das Berliner Unternehmen Dussmann, das Verluste im Catering mit Sicherheitsdienst oder Gebäudereinigung kompensieren, können das ausgleichen. Dussmann, in MV einer der größten Anbieter von Schulessen, wollte sich nicht äußern.

143 000 Schüler, 600 Schulen, 140 Essensanbieter in MV

Andere schon. Meike Halbrügge, Leiterin der Vernetzungsstelle für Schulessen MV der Deutschen Gesellschaft Ernährung in Schwerin, hat eine Umfrage unter den 140 Essens-Anbietern für die 143 000 Schüler an 600 Schulen im Land gemacht. Daraus gehe hervor, dass die Caterer große Sorgen haben. Ein Problem sei, dass sich Mitarbeiter in Kurzarbeit bereits neue Jobs gesucht haben. Halbrügge befürchtet personelle Engpässe nach den Ferien. Außerdem seien die logistischen Anforderungen enorm. Die Essensausgabe muss wegen der Sicherheitsabstände zeitlich gestreckt werden. Höherer Personalaufwand und längere Ausgabezeiten bei geringeren Einnahmen. Alles ein Zuschussgeschäft.

Anzeige

Im Normalfall 2500 Essen täglich, zur Zeit 270 Essen pro Tag

Udo Dietzel, Inhaber der DDM GmbH in Elsteraue versorgt mit 32 Mitarbeitern in Rostock, Papendorf und Schwerin drei Schulen in MV. Im Normalfall 2500 Essensrationen täglich. Aktuell sind es 270. Er sagt: „Allein der Personaleinsatz kostet mehr, als das Essen einbringt.“ Von seinen Mitarbeitern sind 24 in Kurzarbeit. Schulen und Energieversorger hätten zwar flexibel reagiert, trotzdem hat er sich sein Gehalt gesenkt, seine Frau, die im Unternehmen arbeitet, nach Hause geschickt und der Firma mit einem Privatdarlehen geholfen. „Sonst hätte ich Leute entlassen müssen, was ich nicht will, da die sonst weg sind. Die gehen woanders hin. Wir haben drei Monate keine Einnahmen gehabt, fahren jetzt bei hohen Kosten mit viertel Last. Jetzt kommen die Sommerferien.“ Für die Branche bedeute das ein halbes Jahr kein Geld. Verlust: 200 000 Euro. Sollte es nach den Ferien nicht normal weitergehen, sieht Dietzel schwarz. „Dann schaffen wir das nicht.“

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

95 Prozent der Aufträge weggebrochen

Ähnlich drückt das Ulrike Walther vom Jatznicker Hof aus. Das Familienunternehmen versorgt mit 30 Mitarbeitern Kitas und Schulen von Eggesin bis Penkun. 2017 hatte sie die Firma von ihrer Mutter übernommen, die das Restaurant nach der Wende eröffnet und später auf Catering spezialisiert hat. Jetzt sieht die Inhaberin schwarz: „Wir sehen uns als Familienbetrieb existenziell gefährdet.“ Aktuell sei das für Anbieter mit dem unregelmäßigen Schulbetrieb denkbar ungünstig. Keine Planungssicherheit, aber höhere Anforderungen an Logistik, mehr Kosten. Im Normalfall gibt sie 1200 Essen pro Tag für zehn Schulen und sechs Kitas heraus. 95 Prozent der Aufträge seien weggebrochen.

Nach den Ferien ist nicht alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen!

Ulrike Walther sagt: „Ich kann nicht sagen, dass es mit den Schulen wieder losgeht. An den weiterführenden Schulen läuft gar nichts. Bei den Grundschulen liegen wir bei 20 Prozent.“ Einer Kita habe sie den Vertrag kündigen müssen. Kündigungen an Schulen werden folgen. „Für mich ist im August nicht wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Ob es weitergeht, kann ich noch nicht sagen.“ Der Verlust liege bei 200 000 Euro.

„Wenn ich meinen Leuten 20 Prozent wegnehme, wird’s existenziell.“

Der Berliner Caterer „Natürlich Essen“ beliefert mit 30 Mitarbeitern Kitas und Schulen in Rostock und im Kreis Rostock. Im Großraum Rostock produziert das Unternehmen 1400 Portionen täglich. Für die Schulen lohne sich die Versorgung mit 140 Essen täglich nicht. Geschäftsführer Marco Ewert sagt: „Das ist schwierig zu planen. Wir haben den Essensplan ausgedünnt.“ Entlassen musste er niemanden. Er sagt: „Wir haben es geschafft, dass alle unsere Mitarbeiter trotz Kurzarbeit denselben Nettolohn haben. Machen wir uns nix vor: Das ist kein Hochlohnsektor – wenn ich meinen Leuten 20 Prozent wegnehme, wird es für die existenziell. Wir haben einen Kredit von einer halben Million aufgenommen. Der will zurückgezahlt werden. Wenn es nach den Ferien nicht normal weitergeht, schaffen wir das nicht.“

„Zwei Schulen mussten wir bereits kündigen.“

Yvonne Partes ist Geschäftsführerin von „Immens Appetitlich“ mit 24 Mitarbeitern in Grabow. Sie versorgt im Kreis Ludwigslust drei Schulen und sechs Kitas mit 900 Essen täglich – zur Zeit 450. Partes sagt: „Bei den Schulen ist fast kein Umsatz. Wenn wir 80 Essen haben, ist das viel. Wir sind halt nicht systemrelevant und stoßen logistisch an unsere Grenzen. Das ist nicht mehr verhältnismäßig. Zwei Schulen mussten wir kündigen.“

Caterer fühlen sich von der Politik im Stich gelassen

Die Caterer fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Tenor: „Uns hat man vergessen.“ Auch bei der temporären Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent. Yvonne Partes: „Das gilt für uns nicht, hätte aber immens geholfen.“

Lesen Sie auch:

Wie schmeckt das denn? Schüler in MV mögen Schulessen oft nicht

Gratis-Essen in Corona-Zeiten: Wieder warmes Mittag für bedürftige Kinder an Seenplatte

Gratis-Schulmittagessen in Corona-Zeiten: Verband kritisiert fehlendes Geld

Mit Klebeband und Masken: So bereiten sich Wismars Schulen auf die Kinder vor

Kinder in der Corona-Krise: “In dieser Zeit will ich nicht groß werden”

Von Michael Meyer