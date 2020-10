Rostock

Aus vier mach eins: Das Bildungsministerium will in der Orientierungsstufe an den Schulen in MV das Fach Gesellschaftslehre einführen, das wiederum Geschichte, Erdkunde, AWT ersetzen und um Sozialkunde ergänzt werden soll.

Die Idee hat durchaus etwas für sich. Sie entspricht dem Bildungstrend, fächerübergreifend zu denken. So ist es etwa einleuchtend, Geschichte und Geografie zu verbinden, denn das eine hängt unmittelbar mit dem anderen zusammen. Wegen Bodenschätzen (Erdkunde) wurden Kriege geführt (Geschichte), die wiederum die Landkarten verändert haben (beide Fächer).

Bildungsministerium in MV will Geschichte und Geografie durch neues „Superfach“ ersetzen

Unterricht wird zu Einheitsbrei

Andererseits sind auch die Sorgen mancher Fachlehrer verständlich: In einem Einheitsbrei wird es schwer, die einzelnen Zutaten herauszuschmecken. Vor allem, wenn der Koch – in diesem Vergleich der Lehrer – sich bisher nur mit einem Teil der Zutaten auskennt.

Die Pläne für das neue Fach sind noch nicht fertig. Daher ist noch Zeit, die Sorgen ernst zu nehmen und auf sie zu reagieren: Die Inhalte der alten Fächer dürfen nicht beschnitten werden, dafür sind sie zu wichtig. Und es muss sichergestellt werden, dass die Lehrer rechtzeitig und umfassend fortgebildet werden. Dann kann der Einheitsbrei schmecken.

Von Axel Büssem