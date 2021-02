Greifswald

Die Schulen in Vorpommern-Greifswald bleiben noch für mindestens zwei Wochen weitestgehend geschlossen. Auch danach stehen zunächst lediglich Lockerungen für die Klassen eins bis sechs in Aussicht.

Während in mehreren Landkreisen in MV viele Schüler am Mittwoch aus dem Homeschooling in den Unterricht zurückkehren, gelten in Vorpommern-Greifswald strenge coronabedingte Auflagen. Grund ist die weiterhin hohe Sieben-Tage-Inzidenz von aktuell 158,7 (Stand Sonnabend 16 Uhr).

Der Kreis muss den Wert von 150 zehn Tage in Folge unterschreiten, damit die Regeln im Hochrisikogebiet aufgehoben werden, wir Kreissprecher Achim Froitzheim mitteilt. Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an nur einem einzigen Tag wieder oberhalb von 150 liegt, beginnt die Zehn-Tage-Rechnung von vorne.

Präsenzunterricht wird derzeit lediglich für die Abschlussklassen angeboten, das betrifft die zehnten Klassen an Regionalschulen und Gesamtschulen, die 12. Klassen an Gymnasien und Gesamtschulen sowie die Abschlussklassen an Berufsschulen.

Im ersten Schritt wird Notbetreuung der Grundschüler aufgehoben

Die Lockerungen, die eingeführt werden, sobald der Kreis stabil unter 150 fällt, betreffen ausschließlich die ersten bis sechsten Klassen. Sobald diese Stufe erreicht ist, wird die Notbetreuung in den Klassen eins bis sechs aufgehoben. Dann können alle Eltern, ohne Unabkömmlichkeits-Nachweis vom Arbeitgeber, ihre Kinder wieder in die Schule bringen.

Allerdings bleibt die Präsenzpflicht aufgehoben, heißt: Niemand muss Tochter oder Sohn in die Schule schicken, sondern darf diese auch weiter zu Hause unterrichten. Die Schulen stellen entsprechende Aufgabenpakete für die Mädchen und Jungen zusammen. Die Präsenzpflicht für die ersten bis sechsten Klassen wird wieder einführt, sobald der Landkreis bei der Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 50 liegt.

Ältere Jahrgänge müssen noch lange zu Hause lernen

Alle anderen Jahrgangsstufen (außer Abschlussklassen) bleiben auch unterhalb der Sieben-Tage-Inzidenz von 150 im Distanzunterricht. Für die siebten, achten, neunten, zehnten und elften Klassen sind weitere Lockerungen erst geplant, wenn die Inzidenz stabil unter 50 liegt. Dann ist Wechselunterricht vorgesehen. Darunter ist zu verstehen, dass die Klasse in zwei Gruppen unterteilt wird. Die eine Gruppe wird im Klassenraum unterrichtet, die andere lernt zu Hause.

Es soll einen wöchentlichen oder auch tageweisen Wechsel geben. Auf Bundesebene hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) diesen Schritt für den 8. März angekündigt. Dieser Termin ist wegen der hohen Inzidenz in Vorpommern-Greifswald nicht bindend.

Sieben-Tage-Inzidenz von 50 in weiter Ferne

Wann Vorpommern-Greifswald einen Inzidenzwert von 50 erreicht, lässt sich nicht seriös abschätzen. Eine grobe Orientierung könnte der Blick in den Nachbarlandkreis Mecklenburgische Seenplatte bieten. Dort lag die Sieben-Tage-Inzidenz zu Beginn des Jahres deutlich über 200. Am 25. Januar erreichte der Kreis den Wert von 150. Vier Wochen später pendelt der Wert immer noch rund um die 50, mal knapp drunter, tagesaktuell aber auch bereits wieder bei 64,3 (Stand Sonnabend 16 Uhr).

Von Katharina Degrassi