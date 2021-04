Schulschließungen in MV: „Hin und Her macht die Kinder kaputt“

Rostock

Schulen öffnen? Schulen schließen? Die hitzige Debatte zeigt, wie verschieden die Interessen bei allen Beteiligten sind. Zuallererst kommt der Infektionsschutz, darüber herrscht weitestgehende Einigkeit, und dann gibt es die, die zufrieden sind mit dem Fernunterricht, und auf der anderen Seite jene, die die Schließungen massiv kritisieren, weil die Kinder kaum noch zu motivieren seien und teilweise ernsthafte psychische Probleme entwickelten. Was denken OZ-Leser aktuell?

Andre Schoknecht plädiert fürs „Öffnen“, weil „es sonst die nächsten Jahre weniger Lehrlinge und damit weniger Fachkräfte geben wird. Wir brauchen aber Fachkräfte.“ Steffi Kottke weist darauf hin, dass doch eine Schulpflicht bestehe. „Und Schulgeld muss trotzdem bezahlt werden, und dann soll ich mein Kind zu Hause unterrichten und auch noch Material ausdrucken. Die Kids haben schon so viel Stoff nachzuholen, und der Druck ist enorm groß für sie. Sie werden doch schon bestraft genug mit dem Kontaktverbot, Abstand halten und Maske tragen.“

OZ-Leserin Bea Trix wirft ein: „Menschen sind soziale Wesen, sie brauchen Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Familie.“ Stefanie Bastian unterstreicht: Die Kinder und ältere Menschen seien diejenigen, die unter der Pandemie am meisten litten. „Wie viele Kinder werden schon psychologisch behandelt aufgrund der Situation, und ich muss ehrlich sagen, die Kinder sollten in die Kita und Schule gehen können, da sie das für die Entwicklung brauchen. Dieses ständige Hin und Her macht die Kinder kaputt, aber daran denkt niemand.“

„Wohl der Kinder muss berücksichtigt werden“

Auch Martin Emmig spricht sich für eine Öffnung der Schulen aus. Aber: „Ohne Testzwang. Solange es diesen Testzwang gibt, wird mein Kind nicht zur Schule gehen, leider. Und wenn die Schule wieder Pflicht wird, gepaart mit Testpflicht, dann nehme ich die Strafe in Kauf.“ Nadine Kirchhoff hält fest, dass niemand behaupte, dass „Kinder keinen Einfluss auf das Infektionsgeschehen haben. Aber sie sind auch keine Pandemietreiber, wie häufig behauptet wird. Und daher müssen die Maßnahmen verhältnismäßig sein, und auch das Wohl der Kinder muss berücksichtigt werden.“

Stephanie Blume meint: „Die Kinder und Jugendlichen baden aus, was über Jahre vernachlässigt wurde, der bundesweite Ausbau des Internets. Nach über einem Jahr Corona haben viele immer noch kein stabiles Netz, eine Grundvoraussetzung für Home-Schooling. Und es gibt immer noch zu viele Lehrende, die nicht in der Lage sind, einen zufriedenstellenden Fernunterricht zu organisieren.“

„Wir haben eine Pandemie, aus der wir uns befreien wollen“

Andrej Bartels gibt zu bedenken: „Am Beispiel Wuhan konnte man eindrucksvoll sehen, wie ein Lockdown funktioniert. In Deutschland hat man mit endlosen Mini-Lockdowns nichts erreicht. Das Thema spaltet natürlich die Gemüter, man könnte die Diskussion ewig fortführen, man kann es keinem recht machen. Die jetzige Regelung ist sinnvoll. Wenn die Zahlen dauerhaft sinken, sind Öffnungsschritte die Konsequenz. Es sollte das Ziel sein, darauf hinzuarbeiten. Wir haben nun mal eine Pandemie, aus der wir uns befreien wollen, da müssen alle an einem Strang ziehen.“

Von Juliane Lange