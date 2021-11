Schwerin

Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) denkt darüber nach, wegen steigender Corona-Zahlen den Schulsport in MV auszusetzen. Ja, geht’s noch? Schüler, die bereits im Lockdown zu den größten Verlierern zählten, sollen also schon wieder Einschränkungen hinnehmen. Was ist geworden aus dem „Wir müssen alles für die Kinder tun“, als Sie noch Opposition waren, Frau Oldenburg?

Was denn wohl wichtiger sei, fragt die Ministerin – offene Schulen oder Sport. Beides! Sport kann man übrigens auch draußen oder in kleineren Gruppen in der gelüfteten Halle treiben. In jedem Fall ist er nicht weniger wichtig für Physis und Psyche als Formeln oder Vokabeln.

Das klingt schon wieder nach Kapitulation der Politik, obwohl die Ministerpräsidentin erst vor ein paar Tagen erklärte, ein Lockdown sei nicht geplant. Wir sind längst auf dem Weg. Bevor Kinder wieder Opfer werden, sollte die Regierung nachdenken über: Schließung überfluteter Weihnachtsmärkte, strengere Regeln bei größeren Events und die Einführung einer Impfpflicht. Nur weil eine Minderheit sich weigert, im Sinne aller solidarisch zu sein, dürfen nicht wieder die Schwächsten leiden.

Von Frank Pubantz