Zumindest die Fahrradständer waren am Montagmorgen gleich wieder voll: Rund 250 Elft- und Zwölftklässler durften nach wochenlanger Pause ans Rostocker Christophorus-Gymnasium zurückkehren. An Regelunterricht war dabei aber noch nicht zu denken. Für viele der Abiturienten ging es erst einmal darum, wichtige Dokumente für die anstehenden Prüfungen auszufüllen und in ersten Konsultationen mit den Fachlehrern Fragen für das Abitur zu klären.

Für die ersten rund 20 000 Schüler in Mecklenburg-Vorpommern hat am Montag der Unterricht wieder begonnen. Dies sind die 12. Klassen am Gymnasium, die 10. Klassen an den Regionalen Schulen und die Abschlussklassen an den Berufsschulen. Am 4. Mai sollen weitere Klassenstufen folgen: die 4. Klassen der Grundschulen, die 9. Klassen an den Regionalen Schulen und die 11. Klassen an den Gymnasien. Weitere Schritte sind bislang offen.

Abstand halten fällt in Rostock schwer

Obwohl den Abschlussklassen vonseiten der Behörden das Befolgen der Corona-Regeln zugetraut wird, fiel es auch den Schülern der oberen Jahrgänge des Christopherus-Gymnasiums in Rostock schwer, Abstand zu halten – ob bei Fragen oder dem Austausch der Erlebnisse der vergangenen Wochen: Das normale Köpfe-zusammen-Stecken darf nun nicht mehr sein. Der Mundschutz, der als Spende vom Ministerium auf jedem Tisch lag, wurde von den meisten Schülern noch ignoriert.

Hygieneplan wurde von allen unterschrieben

Einen eigens aufgesetzten Hygieneplan haben dagegen sowohl Schüler als auch Lehrer und Eltern vor dem Start am Montag unterschreiben müssen, erklärt Schulleiter Steffen Kästner. Zudem wurden Tische auseinandergerückt, Stühle weggenommen, Desinfektionsspender aufgestellt und überall Hinweise angebracht: Maximal zwei Personen dürfen sich in der Toilette samt Waschraum aufhalten, die Treppenhäuser wurden zu Einbahnstraßen umgebaut.

„Schön, dass ihr da seid. Damit das so bleibt: Abstand und keine Umarmungen“, flimmerte als Hinweis über die Bildschirme in den verschiedenen Schulgebäuden des CJD. Die meisten der Jugendlichen gingen deshalb auch so bald wie möglich wieder heim oder genossen auf dem Hof das Wiedersehen mit ihren Freunden.

Freiwilliger Corona-Test in Neustrelitz

Auch im Innerstädtischen Gymnasium Rostock kehrten nach Angaben von Schulleiter Markus Riemer knapp 130 Abiturienten zurück in den Unterricht. Am Gymnasium Carolinum in Neustrelitz waren es rund 140 Abiturienten sowie zehn Zehntklässler, die die Mittlere Reife anstreben. Der erste Tag sei geordnet und ruhig verlaufen, hieß es.

Am Gymnasium Carolinum gab es zudem die Gelegenheit zum freiwilligen Corona-Test für Lehrer, Schulpersonal und Schüler. Dies soll künftig zweimal pro Woche angeboten werden, wie Schulleiter Henry Tesch sagte.

Sanitz : Unterricht nur bis zur sechsten Stunde

Am Gymnasium in Sanitz wurden die Zwölftklässler am Montag an der Tür von der Schulleiterin persönlich empfangen. In Spendern stand Desinfektionsmittel bereit, außerdem wurden Schutzmasken verteilt, die laut der Empfehlungen innerhalb des Schulgebäudes sowie auf dem Hof getragen werden sollten.

Nach der ersten Doppelstunde war für einige Schüler schon wieder alles vorbei. Abhängig von den Prüfungsfächern haben die Abiturienten in den nächsten Tagen unterschiedliche Stundenpläne und -umfänge. Allerdings findet Unterricht generell nur bis zur sechsten Stunde statt.

Weniger trinken, um Toilettengang zu vermeiden

Gleich zu Beginn wurden die Schüler zumeist von den Klassenlehrern ausführlich über die neuen Verhaltens- und Hygieneregeln an der Schule wegen der Corona-Pandemie belehrt. So gibt es für den Aufenthalt im Schulgebäude eine neue Wegführung. Ab sofort gilt Einbahnstraßen- und Rechtsverkehr – das heißt Schüler und auch Lehrer gehen durch die rechte Tür ins Gebäude, die linke Tür wird ausschließlich als Ausgang genutzt. Gleiches gilt für die Treppenhäuser, damit die vorgeschriebene Abstandsregel von mindestens 1,50 Meter eingehalten werden kann.

Zwei DIN-A-4-Seiten umfasst der Regelkatalog am Gymnasium Sanitz. In den Sanitärräumen dürfen sich zeitgleich maximal zwei Schüler aufhalten. Papiertaschentücher sollten nur in mitgebrachten Hygienebeuteln im Abfall entsorgt werden. Einige Anweisungen muten seltsam an: So werden die Schüler angehalten, auf übermäßiges Trinken zu verzichten, damit sie nicht so oft auf die Toilette müssen.

Von Claudia Labude-Gericke