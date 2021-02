Den Schulstart in Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch haben Eltern und Schüler schon lange herbeigesehnt. Doch wie der Unterricht jetzt ablaufen soll, sorgt für Kritik. Eine Mutter aus Upahl spricht offen aus, was viele Eltern bewegt – die Sorge um die Gesundheit von Lehrern und Schülern.