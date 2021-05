Rostock

Für die Klassenstufen 1 bis 6 ist in Mecklenburg-Vorpommern seit Montag der Unterricht an der Schule wieder möglich. Für die älteren Schüler gilt vorerst das Wechselunterrichts-Modell. Hier finden Schüler, Eltern und Lehrer die wichtigsten Infos.

In welchen Landkreisen findet der Regelunterricht wieder statt?

Im Landkreis Nordwestmecklenburg, in Schwerin und Rostock, im Landkreis Rostock und Vorpommern-Rügen dürfen die Klassen 1 bis 6 und die Abschlussklassen seit dem 17. Mai uneingeschränkt in die Schulen.

In den Landkreisen Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald gilt in den unteren Klassenstufen und den Abschlussklassen Wechselunterricht. In diesen Regionen lag die 7-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut (RKI) am vergangenen Mittwoch bei über 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohnern. In diesen Regionen wird Notbetreuung angeboten.

Was ist mit der Testpflicht an Schulen?

Weiterhin gilt eine Testpflicht für Schüler und Lehrer und anderen Beschäftigten an Schulen. Mindestens zwei Mal in der Woche müssen alle Beteiligten einen Schnelltest durchführen. Den Schulen liegen Schnelltests vor – zur Verfügung gestellt von der Landesregierung.

Soll das Kind in der Schule getestet werden, müssen die Eltern ein schriftliches Einverständnis unterschreiben. In Ausnahmefällen kann ein Corona-Selbsttest auch zu Hause durchgeführt werden. Das negative Testergebnis muss dann durch die Eltern schriftlich bescheinigt werden.

Müssen die Schüler Maske tragen?

Laut Corona-Verordnung für Schulen in MV muss jede Person, die sich in Schulgebäuden oder in und auf allen schulischen Anlagen aufhält, eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Für Schüler gilt die dringende Empfehlung zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske. Schüler, die die Jahrgangsstufen 1 bis 4 besuchen, müssen keine Masken tragen, sofern sie sich im Freien aufhalten.

Worauf muss ich noch achten?

Die Eltern müssen vor dem Unterricht eine Erklärung zum Gesundheitszustand des Kindes ausfüllen. Darin müssen Eltern angeben, wenn das Kind aus einem Risikogebiet zurückgekommen ist oder Symptome von Covid-19 aufweisen. Diese dürfen die Schule nicht betreten. Geht das Kind nach der Schule in den Hort, muss ein weiteres Formular ausgefüllt werden.

Die Formulare gibt es hier zum Download.

Von sp