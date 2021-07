Rostock

Mit Corona-Masken und -Tests beginnt für die Schüler in MV in knapp zwei Wochen das neue Schuljahr. Für mindestens die ersten zwei Wochen gelte für alle die Maskenpflicht, also auch für geimpfte und genesene Schüler und Lehrer, sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Dienstag. So solle sichergestellt werden, dass vor allem die besonders ansteckende Delta-Variante nicht eingeschleppt werde.

Jeder Schüler muss auch die vor den Ferien ausgegebenen Formulare unterschrieben zurückbringen, in denen versichert wird, dass die Familie nicht Urlaub in einem Risikogebiet gemacht hat. Wer den Zettel nicht abgibt, darf trotzdem am Unterricht teilnehmen, da allgemeine Schulpflicht besteht. Das Ministerium appelliert aber eindringlich an die Eltern, den Zettel wahrheitsgemäß und vollständig auszufüllen.

Lollys zum Testen

In ausgesuchten Schulen wird es zudem Pilotprojekte mit den sogenannten Lolly-Pool-Tests geben. Dabei werden von einer Gruppe von 10 bis 15 Schülern Speichelproben genommen und zusammen ausgewertet. Wenn die Gesamtprobe positiv ist, werden anschließend noch einmal alle Schüler der Klasse einzeln getestet.

Lolly, weil die Schüler das Teststäbchen wie einen Lutscher in den Mund nehmen, und Pool steht im Englischen auch für Gruppe. Es sollen so viele Tests angeschafft werden, dass sie mindestens bis eine Woche nach den Herbstferien reichen.

Impfen ab 16 Jahren in den ersten Schulwochen

In den ersten drei Schultagen sollen alle Schüler ab 16 Jahren gefragt werden, ob sie sich impfen lassen wollen. Dazu ist bei Minderjährigen die Zustimmung der Eltern nötig. Ab der zweiten Schulwoche werden dann im ganzen Land etwa 50 mobile Impfteams unterwegs sein, um an 400 weiterführenden oder Berufsschulen die Schüler zu impfen.

An großen Schulzentren sollen auch Impfzentren eingerichtet werden. In Frage kommen rund 62 000 Schüler. Eine Impfpflicht gibt es nicht, weder für Schüler noch für Lehrer.

Aufruf an Eltern und Lehrer

Martin sagte aber, dass in diesem Zuge auch Lehrern, die sich bislang nicht haben impfen lassen, noch einmal ein Impfangebot gemacht werde. Laut einer Studie sind derzeit mindestens 80 Prozent der Lehrer und Schulmitarbeiter geimpft.

Alle Lehrer werden auch noch einmal angeschrieben, da aus Datenschutzgründen nicht bekannt ist, wer geimpft ist und wer nicht. Auch Eltern werden aufgerufen, sich impfen zu lassen.

Das „Ok“ für Luftfilter fehlt noch

Alle Schulen können demnächst auch mit Fördergeldern mobile Luftfilter und CO-Warnampeln anschaffen. Es fehlt allerdings noch die Zustimmung des Landesrechnungshofes. Die Ministerin betonte in einer Pressekonferenz gleich mehrfach: „Unser Ziel ist es, den Präsenzunterricht in den Schulen auch für den Fall steigender Infektionszahlen abzusichern.“

Die Bildungsgewerkschaft GEW begrüßte vor allem die Einführung der Pool-Tests. „Das entspricht der Forderung, die wir seit Beginn der Pandemie stellen“, sagte eine Sprecherin. Die Pool-Tests findet auch der Vorsitzende des Landeselternrats, Kay Czerwinski, gut: „Wenn sie funktionieren, ist das ein Schritt nach vorne.“

Martin verwies darauf, dass die Ausstattung von Lehrern und Schülern mit digitalen Endgeräten, wie Laptops, deutlich besser geworden sei. Dazu sagte Czerwinski: „Das nützt aber dem Schüler nichts, der zu Hause kein Internet hat.“ Er kritisierte auch, dass die Förderung der Anschaffung von Luftfiltern zu spät komme.

