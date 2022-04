Schulstart in MV nach den Osterferien: Welche Corona-Regeln gelten?

Schwerin

Die Osterferien in Mecklenburg-Vorpommern neigen sich dem Ende zu: Am Donnerstag (21. April) geht es für Schüler und Lehrer wieder los. In Mecklenburg-Vorpommern gilt bis zum 27. April die Corona-Hotspot-Regelung, das heißt, alle Landkreise und kreisfreien Städte des Landes gelten als Hotspots und bedürfen zusätzlicher Schutzmaßnahmen, so auch im Schulbetrieb. Das Bildungsministerium Mecklenburg-Vorpommerns informiert sowohl über die bleibenden Maßnahmen als auch über Veränderungen im Umgang mit der Pandemie an Schulen.

Präsenzunterricht wird auch nach den Osterferien weiterhin ermöglicht, die Aufteilung in definierte Gruppen (Kohortenregelung) entfällt. Schülerinnen und Schüler, die zu einer Risikogruppe gehören, können von der Präsenzpflicht in MV befreit werden. Der Unterricht (auch der Sport-, Schwimm-, Musikunterricht und Unterricht im Fach Darstellendes Spiel) kann weiterhin jahrgangsübergreifend stattfinden.

Was gilt also für den Schulstart nach den Osterferien? Die OZ hat die wichtigsten Regeln hier zusammengefasst:

Welche Basismaßnahmen zum Schutz vor einer Corona-Infektion bleiben bestehen?

Um weiterhin sowohl Schüler als auch Lehrkräfte vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, bleiben einige Maßnahmen auch weiterhin im Schulbetrieb erhalten. Dazu gehört die Testpflicht, ein Betretungsverbot des Schulgebäudes für mit Corona infizierte Personen und die Einhaltung der Hygienemaßnahmen.

Welche besonderen Schutzmaßnahmen gibt es?

Durch die Hotspot-Regelung gelten aktuell an den Schulen in MV zusätzliche besondere Schutzmaßnahmen. Diese beinhalten eine Maskenpflicht, die Einhaltung der Mindestabstände und regelmäßiges Lüften der Klassenräume im Abstand von 20 Minuten. Außerdem wird empfohlen, den Kontakt zu externen Personen so weit wie möglich zu reduzieren.

Wann muss in der Schule noch eine Maske getragen werden?

Es gilt, dass im Unterricht am Platz die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ausgesetzt wird. Allerdings müssen Schülerinnen und Schüler einen Mund-Nasen-Schutz auf den Schulfluren, im Gebäude und dem sonstigen Schulgelände weiterhin tragen. Auf dem Schulhof im Freien muss wiederum keine Maske getragen werden.

Zusätzlich ausgenommen von der Maskenpflicht an Schulen sind auch Personen, die sich während einer schriftlichen Prüfung am Platz aufhalten, sowie Personen während einer mündlichen oder fachpraktischen Prüfung. Allerdings wird weiterhin eine Empfehlung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ausgesprochen.

Bleibt die Testpflicht bestehen?

Das Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-Vorpommerns teilte mit, dass Schülerinnen und Schüler sowie ungeimpfte Lehrkräfte zum Schutz vor Corona derzeit weiterhin drei Tests pro Woche machen müssen. Das gilt zunächst noch bis zum 27. April.

Abhängig vom Infektionsgeschehen ist eine Änderung in der Schul-Corona-Verordnung ab dem 27. April vorgesehen: Es soll dann zur anlassbezogenen Testung an Schulen gewechselt werden, das heißt, dass Schüler lediglich bei Corona-Symptomen getestet werden. Hierzu werden allen Personen Selbsttests mitgegeben. In den ersten vier Wochen nach Erlass der neuen Verordnung sollen Schüler zwei Selbsttests pro Woche erhalten. Tests sollen dann entweder selbstständig zu Hause oder bei einem Testzentrum durchgeführt werden, aber nicht mehr in den Schulen.

Bleibt das Phasenmodell für den Schulbetrieb bestehen?

Das Drei-Phasen-Modell zur Organisation des Unterrichts wird bis zum 31. Juli 2022 verlängert. Vor dem Hintergrund der sehr viel schnelleren Übertragbarkeit der neuen Virusvariante Omikron wird den Schulen ein Phasenmodell an die Hand gegeben, womit die Schulen nach eigener Einschätzung der personellen Situation an der Schule flexibel auf die konkreten Umstände vor Ort reagieren können. Die drei Phasen richten sich nach der Verfügbarkeit der Lehrkräfte. Je nachdem, wie viele Lehrer ausfallen, kann der Lehrkräfteeinsatz zu Unterrichtsabsicherung zunehmend eingeschränkt werden und vom Präsenz- in den Distanzunterricht gewechselt werden.

Grundsätzlich bleibt es weiterhin Ziel der Landesregierung, den Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler des Landes aufrechtzuerhalten. Die Einordnung der Schule in die zukünftig geltende Phase soll spätestens am Donnerstag der laufenden Woche für die darauffolgende Woche durch die Schulleitung vorgenommen werden.

Sind schulische Ausflüge möglich?

Die Durchführung von eintägigen Exkursionen und Wandertagen zu außerschulischen Lernorten sowie mehrtägige Schulfahrten mit Übernachtungen sind möglich.

Was muss bei einer Reiserückkehr nach den Osterferien an Schule beachtet werden?

Die bisher notwendige Erklärung zum Reiseverhalten entfällt gemäß der neuen Schul-Corona-Verordnung ersatzlos und darf daher nach den Ferien nicht mehr verlangt werden.

