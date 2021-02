Stralsund

„Weil sie die beste Lehrerin der Welt ist.“ Da kann man am Mittwochfrüh vor der Karsten-Sarnow-Grundschule jeden Schüler der 4c fragen, die Klasse ist sich einig: Frau Würke hat eine ganz dicke Überraschung verdient. Endlich sehen sich alle wieder. Es wird herumgetobt und getuschelt. Doch der Unterrichtsbeginn muss heute, nach vielen Wochen im Homeschooling, noch etwas warten.

Während alle anderen Klassen im Schulhaus verschwinden, sammelt sich die 4c auf dem Schulhof. Jeder schnappt sich eine Rose, einige nehmen zusätzlich ein selbst gebasteltes Schild in die Hand. Nebeneinander gelesen, soll das einen Satz ergeben, aber noch müssen sie sich sortieren. Die mitgekommenen Eltern helfen dabei. Keine Hilfe brauchen die Kinder dagegen, wenn man sie nach den Gründen für die Aktion fragt, die kennen sie genau.

„Als wären wir ihre eigenen Kinder“

„Frau Würke hat mit uns per Video gelernt, das haben andere Lehrer nicht gemacht“, erklärt Dustin Sadowsky. Das sieht seine Mitschülerin Joyce Lange ähnlich: „Sie hat uns richtig geholfen in der Corona-Zeit. Fast jeden Tag hat sie Videokonferenzen gemacht und mit uns gelernt, weil wir ja nicht in der Schule lernen konnten.“ Joyce ist froh, dass es endlich wieder losgeht: „Wir haben sie so was von vermisst, das würde bestimmt die ganze Klasse genau so sagen.“

Auch die Mutti von Joyce, Sandra Lange, ist dankbar: „Sie hat zwei kleine Kinder und sich trotzdem viel Zeit genommen.“ Bei älteren Kollegen habe dagegen kein Unterricht online stattgefunden, etwa bei ihrem jüngeren Sohn. „Ich finde, dafür hat sie die Auszeichnung verdient.“

Viertklässlerin Michelle Kaczmarek berichtet: „Sie ist die netteste Lehrerin der Schule und sie hat sich um uns gekümmert, als wären wir ihre eigenen Kinder.“ Wie Frau Würke auf die Überraschung reagieren wird, kann sie sich schon vorstellen: „So wie wir sie kennen, wird sie bestimmt weinen, weil wir ihr ein Geschenk machen.“ Dem Mädchen ist es wichtig, ihrer Lehrerin eine Freude zu bereiten: „Weil ich ihr zurückgeben will, was sie uns alles in schwierigen Zeiten gegeben hat. Wenn wir Probleme hatten, hat sie uns da rausgeholfen.“

Drei Videokonferenzen für die 4c jede Woche

Michelle behält recht: Als Sandra Würke den Schulhof betritt und sieht, was ihre Klasse vorbereitet hat, steigen ihr Tränen in die Augen. Ob sie sich vorstellen kann, warum sie heute überrascht wird? Sie kann nur raten: „Ich denke, weil wir uns so lange nicht gesehen haben und weil wir in der schweren Zeit viel zusammen durchgemacht und gut hinbekommen haben.“ Tief gerührt, liest sie den Dank der Kinder auf den Schildern.

Stefanie Lau erklärt stellvertretend für die Eltern und Schüler: „Das, was Sie gemacht haben, ist nicht selbstverständlich. Unser großes Lob an Sie, dass sie dreimal die Woche mit den Kindern eine Videokonferenz gemacht haben. Sie haben sich für jedes einzelne Kind Zeit genommen und alles geduldig erklärt. Dafür wollen wir Danke sagen.“

Die Kinder überreichen einen Bilderrahmen mit Fotos, die sie mit dem Schriftzug zeigen, die Rosen und kleine Geschenke. Michelle hat einen Brief mitgebracht und auf den Umschlag ein Herz gemalt. „Ich würde auch alle jetzt so gern drücken“, sagt Sandra Würke.

„Dafür bin ich doch eure Lehrerin“

Immer wieder kämpft die 33-Jährige mit den Tränen, als sie das Wort an ihre Klasse richtet, die sie nun umzingelt. „Das ist doch gar nichts besonderes, das hab ich gern gemacht. Dafür bin ich doch eure Lehrerin.“ Sie schaut jedem ihrer Kinder in die Augen: „Natürlich bin ich für euch da und ich hab’ das auch nicht allein gemacht. Das habt ihr mitgetragen. Ihr habt ganz toll mitgearbeitet und seid drangeblieben. Manchmal gab es doofe Momente und ihr habt trotzdem durchgehalten. Ihr ward immer pünktlich zur Videokonferenz da.“

Sandra Würkes Fazit: „Ihr habt das alles mitgemacht, deshalb geht das Lob an euch. Ihr seid alle ganz toll. Dankeschön!“ Und dann ist auch schon Zeit für den Alltag. Die Stimme wird fester, das Auge getrocknet. Es geht zum Unterricht, ins echte Klassenzimmer. Hoffentlich dauerhaft. Und wenn nicht, kriegt die 4c das gemeinsam wohl dennoch hin.

Von Juliane Schultz