Rostock

Diesem Tag fiebern Tausende Kinder in Mecklenburg-Vorpommern entgegen: Am 1. August ist Einschulung. Damit diese für Sohnemann oder Töchterchen unvergesslich wird, greifen immer mehr Eltern zu Pappkarton, Schere und Kleber. Selbstgebastelte Schultüten sind gefragt, sagt Julia Müller.

Die 31-Jährige weiß, wovon sie spricht. Sie hat selbst schon mehr als 50 Zuckertüten gestaltet. Wie das geht, bringt Julia Müller auch anderen bei. Sie arbeitet im Rostocker Kreativmark „Colour and more“. Dort gibt sie Workshops im Schultüten-Basteln. Normalerweise. Coronabedingt fallen die beliebten Kurse in diesem Jahr aus. Dafür verrät die DIY-Expertin in der OZ, wie Eltern kinderleicht einzigartige Schmuckstücke zaubern können.

Anzeige

Schultüte basteln – So geht’s:

Zur Galerie Bei der Einschulung für Aufsehen sorgen – mit individuell gestalteten Schultüten geht das. Unsere Schritt-für Schritt-Anleitung zeigt, wie Eltern ihren Kindern tolle Kegel basteln können.

„Das wichtigste ist die Idee, ein Thema“, sagt Julia Müller. Dabei sollten sich Eltern daran orientieren, was ihrem Kind gefällt: Hobby, Lieblings-Trickfilmfigur, Interessen – viele Motive bieten sich an. Der Geschmack der Erwachsenen sollte hintenan stehen, meint Julia Müller. „Beziehen Sie Ihr Kind mit ein. Es liebt Glitzersteine? Dann kleben Sie sie auf, auch wenn Sie diese kitschig finden.“

Weitere OZ+ Artikel

Wer selbst nicht auf Ideen kommt, holt sich bei anderen Anregungen. Profis wie Julia Müller helfen weiter, zudem lassen sich auf Onlineplattformen wie Pinterest unzählige Bilder von kreativ verzierten Kartonkegeln finden. Inspirationsquellen anzapfen – strengstens erlaubt. Was ist gerade angesagt? „Dinos und Weltraummotive. Es geht wieder in die klassische Richtung“, sagt Julia Müller.

Rohling oder Klebefolie

Die Rohlinge gibt es in vielen Farben, Größen und Formen. Quelle: Martin Börner

Bei der Basis haben Bastler die Wahl: Wer den Kegel selbst formen will, nimmt Schultüten-Sets mit selbstklebenden Folien. Diese müssen nach dem Verzieren an einer Seite zusammengenäht werden. Sparen kann man sich den Schritt mit Rohlingen. Die gibt es in groß und klein, in runden und eckigen Varianten und in allen Regenbogenfarben. Den richtigen Ton treffen Bastler, wenn sie sich an der Farbe des Schulranzens orientieren, rät Julia Müller.

Unverzichtbar ist das richtige Werkzeug: eine Schere für gröbere Formen, ein Bastelmesser für filigrane Details. Statt zu Bastelkleber rät Julia Müller zur Heißklebepistole. Damit lassen sich auch größere Dekoelemente bombenfest fixieren.

Materialien: alles ist erlaubt

Diese Dino-Tüte hat Julia Müller mit Steinchen verziert. Quelle: Martin Börner

Verziert werden können Schultüten nämlich nicht nur mit Stiften und Papierstücken. Kunstblumen, 3D-Sticker, Plastiktierchen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Materialien in allen Formen, Größen und Farben gibt es sowohl im Bastelgeschäft als auch zu Hause, sagt Julia Müller. Sie hübscht Kegel mit Strandfunden, Tortentoppern oder aussortiertem Spielzeug auf. Ihr Tipp: Verzierungen, die nicht flach anliegen, sollten nur auf der Vorderseite der Schultüte angebracht werden. Dann lässt sie sich später bequem an die Schulter lehnen.

Zuerst klebt Julia Müller den Namen des Schulkindes auf. Er soll das Zentrum der Schultüte bilden. Die Buchstaben dafür überträgt die Bastlerin mithilfe von Holzschablonen auf Papierbögen. Jeden Buchstaben schneidet sie in verschiedenen Größen und Farben aus. „Legt man sie aufeinander, bekommt der Schriftzug mehr Tiefe.“

Bevor Julie die Heißklebepistole zückt, legt sie Namenszug und große Dekostücke probehalber auf den Kegel. Gefällt ihr, was sie sieht, wird geklebt und die Schultüte nach Herzenslust mit kleinern Schmuckstücken versehen. Dann schneidet sie dem Umfang des Rohlings entsprechend einen breiten Streifen Kreppapier oder Tüll aus und klebt diesen innen an den oberen Rand des Kegels. Krönender Abschluss ist die Schleife. Wer diese nicht selbst binden möchte, greift zu Ziehschleifen. Mit einem Handgriff sind diese in Sekundenschnelle fertig.

Geduld wird belohnt

Bevor Julia Müller Deko aufklebt, legt sie diese probehalber auf die Schultüte und findet so die passende Stelle für jedes Stück. Quelle: Martin Börner

Bei der Bandbreite an Möglichkeiten fällt manchem schwer, sich beim Dekorieren zu zügeln. „Bei vielen Eltern gilt das Motto ,Mehr ist mehr’. Aber auch schlichte Schultüten können viel hermachen.“ DIY-Anfängern rät Julia Müller, mit nicht allzu großen Erwartungen zu Werke zu gehen. „Viele wollen auf Anhieb eine bis ins Detail perfekte Schultüte hinkriegen und setzten sich damit selbst unter Druck. Dabei kommt es gar nicht auf Perfektion an.“ Schließlich handle es sich bei selbstgebastelten Kegeln um Unikate, da seien kleine Makel erlaubt.

Außerdem soll Basteln Spaß machen. Wer zwei linke Hände hat und trotzdem eine schöne Schultüte gestalten will, dem helfen Sets mit vorausgestanzten Motiven. Solche sind im Bastelgeschäft erhältlich.

Ob Laie oder Profi – „Nur nicht die Geduld verlieren“, sagt Julia Müller. Ihr Trick: Wollen Muse und Geschick mal nicht so wie gewünscht mitspielen, legt sie eine Pause ein und startet am nächsten Tag einen neuen Anlauf. Die Mühe wird belohnt: Wer sich die Arbeit macht, darf sich bei der Einschulung über Kinderaugen freuen, die beim Anblick des eigens für sie kreierten Kegels leuchten. Und so wird dieser Tag auch für Eltern die sprichwörtliche Wucht in Tüten.

Die Geschichte der Schultüte Die Schultüte ist mehr als 200 Jahre alt. Der Brauch hat seinen Ursprung in Sachsen und Thüringen. Dort seien schon Anfang des 19. Jahrhunderts Zuckertüten verschenkt worden, berichtet Hans-Günter Löwe in seinem Buch „ Schulanfang“. Der ehemalige Lehrer aus Hamburg hat 30 Jahre zum Thema Schulanfang geforscht. Ihm zufolge wurden sogar schon vor 2000 Jahren im alten Rom Schüler mit süßen Plätzchen zum Lernen motiviert. Backwaren gab es auch in den ersten Zuckertüten. Sie waren außerdem mit kandierten Früchten, Bonbons und Pralinen gefüllt. Über die Herkunft der Tüten wussten die Schulkinder zunächst wenig. Später setzte sich die Geschichte vom Zuckertüten-Baum durch. Der soll der Legende nach auf dem Dachboden oder im Keller der Schule wachsen. Seine Früchte sind genau zur Einschulung reif. Weil viel Süßes schlecht für die Zähne ist, wurden neben Naschzeug bald auch Zahnbürsten und Zahnpasta verschenkt, schildert Hans-Günter Löwe. In den 1970ern kamen pädagogische Geschenke hinzu. Nicht nur der Inhalt, auch die Form hat sich über die Jahre gewandelt: Aus der kleinen Konditorentüte aus Papier wurde ein großer Kartonkegel. Die ersten eckigen Modelle gab es in den 1920ern. Später war die sechseckige Tüte mit 85 Zentimeter Länge Standard für die Kinder in der ehemaligen DDR. Für Erstklässler der alten Bundesländer gab es runde Modelle mit 70 Zentimetern. Als erster Schultüten-Fabrikant gilt Carl August Nestler im sächsischen Wiesa. Er soll 1910 mit der Produktion begonnen haben. Heute verkauft die Nestler Feinkartonagen GmbH zwei Millionen Schultüten pro Jahr. Aktuelle Modelle gibt es nicht nur bunt bedruckt. Sie glitzern, blinken oder überraschen mit Soundeffekten. Im Ausland werden übrigens keine Schultüten verschenkt.

Lesen Sie auch:

Von Antje Bernstein