Schutz vor Corona? Nur jede 14. Schule in MV plant Umbauten bis Herbst

Schwerin

Die Schulen im Notbremsen-Modus, die Schüler im Homeschooling: Eigentlich ein guter Zeitpunkt, um Schulen mit Luftreinigungsanlagen oder durch den Umbau von Sanitärtrakten pandemiesicherer zu machen. Doch offenbar stehen viele Schulträger auf der Bremse, statt sich bis Herbst mit Umbauten gegen mögliche neue Infektionswellen zu rüsten.

Beim Innenministerium sind Anträge für 39 Schulen eingegangen, um aus dem 100-Millionen-Euro schweren Fonds zur pandemiebezogenen Verbesserung der Schulinfrastruktur Bauvorhaben wie Lüftungsanlagen, neue Fenster oder die Sanierung von Sanitäranlagen zu finanzieren. Bei rund 560 allgemeinbildenden Schulen im Land wird damit nur jede 14. Schule bis zum Herbst aufgerüstet.

„Müssen uns auf vierte Welle vorbereiten“

Der Landeselternratsvorsitzende Kay Czerwinski fordert mehr Anstrengungen, vor allem beim Einbau von Raumluftanlagen. „Wir müssen uns im Rahmen der Daseinsvorsorge auf eine mögliche vierte Welle vorbereiten. Es kann nicht sein, dass wir im Oktober wieder darüber diskutieren, ob wir die Fenster zum Lüften öffnen.“ Die Schulen hätten im vergangenen Winter horrende Heizkosten aus dem Fenster geblasen.

„Nun stehen viele Schulen wieder vor derselben Situation.“ Linksfraktionschefin Simone Oldenburg sieht die knappen Antragsfristen als Grund für die zögerlichen Bewerbungen um Fördermittel. „Die Planungen für derartige Schulbauprojekte liegen nicht fertig in der Schublade der Schulträger, sondern brauchen Vorlauf.“

Sommerferien sollen für Umbau genutzt werden

Der Landtag hatte im Dezember mit dem MV-Schutzfonds auch das 100 Mio. schwere Corona-Schulprogramm beschlossen. Bis Mitte April konnten Mittel für kleinere Baumaßnahmen in Höhe von bis zu 500 000 Euro beantragt werden. Schulträger stellten für dieses Teilpaket laut Ministerium Anträge für 39 Schulen. Der Schwerpunkt der Anträge liege bei der Erneuerung von Sanitäranlagen. „Das Auswahlverfahren soll bis Mitte Mai abgeschlossen werden, damit die Sommerferien für die Bauausführung genutzt werden können“, so eine Ministeriumssprecherin.

Noch Anträge für größere Projekte möglich

Für größere Bauprojekte mit einer Förderhöhe von bis zu fünf Mio. Euro läuft die Antragsfrist noch bis Juni. Der Umbau könnte dann im Sommer beginnen. Eine Umsetzung bis Herbst ist unrealistisch. Wie viele Anträge dafür eingegangen sind, teilte das Ministerium nicht mit.

Luftfiltergeräte sind umstritten

Die Hansestadt Greifswald ist die einzige Kommune, die bislang im größeren Stil mobile Luftfiltergeräte in den Schulen verteilt hat. Die Stadt kaufte für insgesamt 164 000 Euro 39 mobile Geräte und finanzierte die Anschaffung aus einem städtischen Corona-Fonds. Bei anderen Kommunen ist hingegen die Skepsis groß, ob die Geräte tatsächlich die gefährlichen Aerosole aus der Luft filtern oder eher sogar zu einer Verteilung beitragen.

„Schulen brauchen keine Miefquirls, sondern Lüftungsanlagen“, sagt der Chefhygieniker der Greifswalder Uni-Medizin, Nils-Olaf Hübner. „Verbrauchte Luft muss raus, frische Luft rein.“ Dies sei auch die Empfehlung des Umweltbundesamtes.

Stralsund kann Eigenanteil nicht aufbringen

Weder Vorpommern-Rügen noch Rostock planen die Anschaffung von Luftfiltergeräten. Begründung: „Deren Wirksamkeit wird in verschiedenen Gutachten sehr unterschiedlich bewertet“, sagt Rostocks Vize-Stadtsprecherin Kerstin Kanaa. Auch in bauliche Maßnahmen hat die Stadt noch nicht investiert.

Stralsund verzichtete auf Förderanträge, weil die Förderprogramme einen Eigenanteil vorsehen, den die Stadt angesichts anderer pandemiebedingter Belastungen und Schulneubauprojekte nicht aufbringen könne, so Stadtsprecher Peter Koslik. Neubauten würden mit professionellen Lüftungssystemen geplant.

Durchimpfung der Lehrer wird Lage verbessern

Um die Schulen pandemiesicherer zu machen, begehen Forscher der Uni-Medizin Rostock und Greifswald im Rahmen des Projektes „Schugi MV“ die Schulen. „Die Probleme sind so vielfältig, wie die Schulen vielfältig sind“, sagt Hübner. Umbau allein bringe wenig, es gehe um den Dreiklang aus Bau, persönlichem Verhalten und Strukturen, um Schulschließungen im Herbst möglichst zu vermeiden. Hübner ist überzeugt: „Die Durchimpfung der Lehrer wird eine deutliche Verbesserung bringen.“

Investitionsstau viel größer

Der Städte- und Gemeindetag warnt vor Schnellschüssen. „Wir plädieren für eine langfristige Förderung mit einer strategischen Ausrichtung über die nächsten zehn bis 20 Jahre“, so Baureferent Arp Fittschen. Das Pandemiegeschehen sei nur ein Aspekt, Digitalisierung, Inklusion und damit die Anforderungen an Raumgrößen seien genauso wichtig. Nach Berechnungen des Verbandes gibt es an den Schulen einen Investitionsstau von gut 1,5 Milliarden Euro.

Von Martina Rathke