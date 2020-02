Schwaan erhält drei neue Stolpersteine

Schwaan

In Schwaan ( Landkreis Rostock) werden am kommenden Donnerstag (20. Februar, 9 Uhr) drei Stolpersteine zum Gedenken an Schwaaner Juden verlegt, die im Juli 1942 im KZ Auschwitz ermordet wurden. Wie der Schwaaner Kulturförderverein auf seiner Internetseite mitteilt, wird der Kölner Künstler Gunter Demnig die kleinen Messingplatten in den Gehweg vor dem Pferdemarkt 7 einbringen.

Das war der letzte Wohnort von Willy, Paula und Alice Marcus. Sie wurden am 10. Juli 1942 deportiert.

Willy Marcus (1888-1942), Kaufmann in vierter Generation, führte bis 1938 ein Geschäft für Kolonialwaren in der Brückenstraße 8 (heute: August-Bebel-Straße). Er war der letzte Vorsitzende der Schwaaner „Israelitischen Gemeinde“ bis zu ihrer Auflösung 1915. Seine Frau Paula (1893-1942), geborene Levy, kam aus Bad Sülze. Alice Marcus (1898-1942) war die Schwester von Willy Marcus.

Gedenken nach der Stolperstein-Verlegung

Im Anschluss an die Stolpersteinverlegung gibt es eine Gedenkveranstaltung (10 Uhr) im Kunstraum der Schwaaner „Prof.-Franz-Bunke-Schule“ in der Pfarrstraße 15. Schüler dieser Bildungseinrichtung sowie Rostocker Schüler haben unter Leitung ihrer Lehrerinnen und Künstler der Region am Projekt „ Stolpersteine“ gearbeitet und sich mit der Geschichte jüdischen Lebens in Schwaan vertraut gemacht, heißt es. Die Ergebnisse dieses umfangreichen Projekts sollen vorgestellt werden.

Schwaan : Augenzeuge berichtet

Erwartet wird den Angaben zufolge auch der 93-jährige Zeitzeuge Albrecht Josephy-Hablützel aus der Schweiz. Seine Vorfahren waren geschäftlich und durch Heirat mit der Familie Marcus verbunden. Sie waren seit Mitte des 18. Jahrhunderts in Schwaan ansässig und erfolgreiche Kaufleute.

