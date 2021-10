Schwerin

Bislang konnte jeder in Mecklenburg-Vorpommern mindestens einmal in der Woche kostenlos beim Arzt, in der Apotheke oder in einem Testzentrum einen Corona-Schnelltest machen lassen. Damit ist ab 11. Oktober Schluss: Der Anspruch auf die sogenannten „Bürgertests“ entfällt. Wer nicht geimpft oder genesen ist und ein negatives Testergebnis beispielsweise für einen Restaurantbesuch benötigt, muss diesen dann selbst zahlen. Doch es gibt auch Ausnahmen.

Wo benötige ich einen Corona-Test?

Generell gilt: Wer vollständig geimpft oder genesen ist und das nachweisen kann, muss keinen negativen Corona-Test vorweisen. Corona-Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden) sind überall dort notwendig, wo die 3G-Regel gilt.

In MV betrifft das vor allem Regionen, die in der risikogewichteten Karte des Landes drei Tage hintereinander als gelb eingestuft worden sind. Dort gilt dann in Innenräumen von Restaurants, bei Friseuren, in Museen und bei anderen Veranstaltungen eine Testpflicht. Für Clubbesuche ist sogar ein PCR-Test notwendig.

Wer eine Flugreise plant, benötigt unter anderem auch einen negativen Corona-Schnelltest. Dieser ist in vielen Ländern die Voraussetzung für eine Einreise.

Wer kann sich weiterhin kostenlos testen lassen?

Dauerhaft kostenfrei bleiben die Schnelltests für Menschen, die sich nicht impfen lassen können und Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder erst in den letzten drei Monaten vor dem Test zwölf Jahre alt geworden sind.

Gratis bleibt der Test auch für Menschen, die zum Beenden einer Quarantäne wegen einer Corona-Infektion einen Test brauchen sowie für Teilnehmende an klinischen Studien zur Wirksamkeit von Corona-Impfstoffen. Das geht aus der Coronavirus-Testverordnung des Bundes hervor.

Welche Ausnahmen gibt es noch bis zum Jahresende?

Bis zum Jahresende können sich zudem auch unter 18-Jährige und Schwangere kostenlos testen lassen. Grund hierfür ist, dass für diese erst seit Kurzem eine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission vorliegt.

Darüber hinaus können sich auch Studierende aus dem Ausland, die sich für ein Studium in Deutschland aufhalten und mit anderen Impfstoffen als den in Deutschland üblichen geimpft wurden, bis zum 31. Dezember kostenlos testen lassen.

Ich darf mich weiter kostenlos testen lassen. Welche Nachweise brauche ich?

Um auch nach dem 11. Oktober einen kostenlosen Schnelltest zu bekommen, muss bei der Teststelle ein amtlicher Ausweis mit Foto vorgelegt werden. Bei Kindern lässt sich so auch das Alter nachweisen.

Wer sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann, braucht ein ärztliches Attest. Die Angabe einer Diagnose ist nach Angaben des Bundesgesundheitsministerium dabei nicht erforderlich. Zum Nachweis einer Schwangerschaft kann der Mutterpass genutzt werden.

Teilnehmende an Impfwirksamkeitsstudien können sich von den Verantwortlichen der Studien einen entsprechenden Teilnahmenachweis ausstellen lassen.

Studierende, bei denen eine Schutzimpfung mit anderen als den vom Paul-Ehrlich-Institut genannten Impfstoffen erfolgt ist, können ihre Anspruchsberechtigung durch die Vorlage ihrer Studienbescheinigung und ihres Impfausweises nachweisen.

Ich glaube, ich habe mich mit Corona infiziert. Kann ich mich noch kostenlos testen lassen?

Unabhängig von der neuen Regelung für die Bürgertests können Menschen, die Symptome einer Corona-Erkrankung ausweisen oder Kontakt zu einer infizierten Person hatten, sich weiterhin kostenlos mit einem PCR-Test auf das Virus testen lassen. Ob die Kriterien hierfür erfüllt sind, entscheiden die Ärztinnen und Ärzte vor Ort. Zur Abklärung und Terminvergabe sollten Sie Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt telefonisch kontaktieren.

