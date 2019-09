Binz/Elsterwerda/Riesa

Großeinsatz von Zoll und Polizei am Mittwochabend in Binz auf Rügen, Elsterwerda (Brandenburg) und Riesa (Sachsen). Die Beamten ermitteln gegen zwei Männer, die Arbeitskräfte aus Albanien und Mazedonien illegal nach Deutschland gebracht und in der Gastronomie beschäftigt haben sollen, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Den Lohn sollen sie den Arbeitern vorenthalten haben.

140 Beamte im Einsatz

Polizei- und Zollbeamte durchsuchen am Mittwochabend eine Gaststätte in Binz auf Rügen Quelle: Bundespolizei

In Binz auf Rügen durchsuchten die Beamten Wohnungen und eine Gaststätte. Insgesamt haben die 140 Beamten den Angaben zufolge bundesweit acht Wohnungen und Restaurants durchsucht und dabei umfangreiches Beweismaterial gesichert. Unter anderem seien Geschäftsunterlagen, Computer und Speichermedien beschlagnahmt worden. Die Beamten hätten auch vier Personen entdeckt, die sich unerlaubt in Deutschland aufhielten. Zwei sind albanischer und zwei mazedonischer Herkunft.

Staatsanwaltschaft Stralsund führt Ermittlungen

Die Ermittlungen führen die Staatsanwaltschaft Stralsund und das Hauptzollamt Stralsund. Kräfte der Bundespolizeiinspektionen Stralsund und Dresden, des Hauptzollamtes Stralsund sowie der Bundespolizeiabteilung Blumberg kamen zum Einsatz. Es geht um Schleuserkriminalität und Schwarzarbeit. Die Taten werden mit Freiheitsstrafen bis zu 10 Jahren geahndet

