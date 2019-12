Edeka Nord erweitert sein Großlager in Malchow. Dafür muss ein Wandbild aus der DDR weichen, das an die Tuchmacher- und Webertradition in Malchow erinnert. Nun wurden 20 Quadratmeter in 18 Teilen abgenommen und verpackt. So lief die Bergung, die zwei Wochen dauerte.