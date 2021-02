Zoll in MV - Schwarzarbeit in MV: Darum wurden 2020 dreimal so viele Strafgelder verhängt

Die Finanzkontrolleure des Zolls in MV haben mehr Ordnungswidrigkeiten und Straftaten aufgedeckt als im Vorjahr. Wegen der Corona-Pandemie hat der Zoll sein Augenmerk auf andere Branchen als auf Gastronomie und Friseurhandwerk gelegt.