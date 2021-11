Schwerin

Der Bund der Steuerzahler teilt aus: In seinem neuen Schwarzbuch prangert er Fälle von Steuergeld-Verschwendung bundesweit an. Aus MV sind eine Handvoll Themen dabei.

Ärger für die Landesregierung: Im Alleingang habe diese im Frühjahr den Kauf von einer Million Dosen des russischen Corona-Impfstoffs „Sputnik V“ beschlossen. Und das, obwohl Probleme mit der Zulassung des Impfstoffs bekannt waren und selbst der Top-Berater der Landesregierung, Prof. Emil Reisinger, Unimedizin Rostock, später von einer Nutzung Sputniks „aus medizinischer Sicht abgeraten“ habe, moniert der Steuerzahlerbund. Zehn Millionen Euro waren in MV als Ausgabe geplant, mindestens 20 000 Euro habe die Beratung einer Kanzlei dazu gekostet. Fazit: Die Aktion habe Geld verbrannt und der Akzeptanz von Impfstoffen nicht genutzt.

Fragwürdige Klimaschutz-Stiftung MV mit Geld der Steuerzahler

Geldverschwendung moniert der Bund der Steuerzahler wegen der Gründung einer Stiftung für Klima- und Umweltschutz zum Zwecke der Unterstützung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Mit der Stiftung habe die Landesregierung um Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Firmen schützen wollen, die sonst von US-Sanktionen betroffen wären. Dafür seien 200 000 Euro Landesgeld als Stiftungskapital geflossen. Kritisch sieht der Steuerzahlerbund unter anderem, dass der russische Energieriese Gazprom, Betreiber von Nord Stream 2, der bis zu 60 Millionen Euro in Aussicht stellt, mit in der Stiftung sitzt. Weitere „Tücken“: Durch die Stiftung zu fördernde Projekte seien vage beschrieben, die Steuerzahler zahlten die Zeche.

Kritik am „30-Millionen-Deal“ Ostseestadion

Einen geplanten „30-Millionen-Deal“ kritisiert der Steuerzahlerbund zum Ostseestadion in Rostock. Für 15 Millionen soll die Stadt das Stadion zurückkaufen, das sie vor Jahren für eine symbolische D-Mark an den Fußballverein FC Hansa Rostock übergab. Weitere 14 Millionen des Landes seien für die Sanierung des in die Jahre gekommenen Stadions im Gespräch. Kommt es dazu, „fließen also mindestens 30 Millionen Euro Steuergeld in einen in der Regel hochprofitablen Sport“, heißt es im Schwarzbuch. Seit 1995 seien immer wieder Mittel an den Verein geflossen: über Landesbürgschaften oder Steuererlass. Hinweis: Die Hansestadt Rostock sollte ihr Geld lieber in die Bundesgartenschau oder die Jugendarbeit stecken.

Eine Fahrradbrücke, die niemand bräuchte

3,6 Millionen Euro, und damit doppelt so viel wie geplant, hat eine neue Fahrradbrücke am Ostorfer See in Schwerin gekostet. Offiziell sollte diese zwei Fernradwege verbinden, daher gab es 90 Prozent Fördermittel. Der Bund der Steuerzahler MV moniert: Die Radwege seien bereits vorher verbunden gewesen – über eine Strecke, die rund 1000 Meter länger ist. Die Brücke sei also gar nicht nötig gewesen. Kritik am Land, das seine Förderpraxis überdenken sollte.

Geld für Denkmal auf Insel – nur: Dort darf kein Mensch hin

Geld für ein Gebäude, in dessen Nähe niemand kommen darf: 100 000 Euro habe die Stadt Neubrandenburg in die Notsicherung eines Fischerhauses auf der Fischerinsel im Tollensesee ausgegeben, dabei dürften Menschen aus Naturschutzgründen nicht auf die Insel. Problem: Das weiter verfallende Fischerhaus stehe unter Denkmalschutz, eine Streichung von der Denkmalliste habe das zuständige Landesamt abgelehnt. Urteil des Steuerzahlerbunds: Die Ausgaben für die Sicherung des Hauses seien „nicht zu rechtfertigen“.

Von Frank Pubantz