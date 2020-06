Schweden-Urlaub in der Corona-Krise: Das müssen Sie für Ihre Reise wissen

Rostock/Stockholm

Keine Reisebeschränkungen, keine Maskenpflicht: Schweden geht in der Corona-Pandemie einen Sonderweg mit freizügigeren Maßnahmen. In Relation zur Bevölkerungszahl sind die Infektions- und Todeszahlen in dem etwa Zehn-Millionen-Einwohner-Land fünfmal so hoch wie in Deutschland. Daher gilt Schweden als Risikogebiet. „Vor nicht notwendigen, insbesondere touristischen Reisen nach Schweden wird weiterhin gewarnt“, heißt es vom Auswärtigen Amt.

Wer nach einem Schwedenurlaub nach Mecklenburg-Vorpommern zurückkehrt, muss zwei Wochen zu Hause bleiben. Laut Landesregierung gilt das für Personen, die aus einem Land heimkehren, wo die Grenze von 50 Neu-Infektionen pro 100.000 überschritten wird. Das ist in Schweden nach Angaben des Auswärtigen Amts der Fall.

Anzeige

Die Einreise in das skandinavische Land ist für Reisende aus der EU allerdings ohne Einschränkungen möglich. „Es besteht keine Quarantänepflicht“, teilt die schwedische Zivilschutzbehörde mit. Das Krisenportal informiert Reisende auf Schwedisch und Englisch über die aktuellen Bestimmungen.

Weitere OZ+ Artikel

Reisen aus Deutschland möglich

Auch die Fährverbindungen von Mecklenburg-Vorpommern nach Skandinavien werden weiterhin bedient, wie die Reedereien mitteilen. „ Stena Line hat in den vergangenen Monaten den Fährverkehr zwischen Rostock und Trelleborg in hoher Frequenz aufrechterhalten, es sind keine Abfahrten weggefallen“, betont Reederei-Sprecher Tim Kötting. Zwei- bis dreimal täglich legen die Fähren am Überseehafen ab. „Unsere Schwedenfähren fahren nach wie vor planmäßig auf allen Destinationen“, betätigt auch Gudrun Köhler, PR-Managerin bei TT-Line.

Mit der Reederei Scandlines geht es zunächst ins dänische Gedser. Von dort führt der Weg mit dem Auto über die Öresundbrücke von Kopenhagen nach Malmö.

Geschäfte und Restaurants geöffnet

Im Allgemeinen wurde das öffentliche Leben nicht in gleichem Maße heruntergefahren wie in vielen anderen Ländern. Einzig der Besuch in Altenheimen ist derzeit untersagt. „Restaurants, Bars und Cafés dürfen weiterhin betrieben werden, wenn die neuen Bestimmungen eingehalten werden“, sagt Sabine Klautzsch, Sprecherin des Tourismusportals „visitsweden“. So ist kein Gedränge erlaubt. „Die Gäste müssen in der Lage sein, mehr als einen Arm Abstand voneinander zu halten. Das Servieren von Speisen muss über den Tischservice erfolgen, ein Bestellen und Abholen an der Theke ist nur zulässig, wenn kein Gedränge entsteht“, ergänzt das schwedische Gesundheitsamt.

Informationen und Hilfe Regionale Corona-Schwerpunkte liegen nach Angaben des Auswärtigen Amtes derzeit im Großraum Stockholm mit den angrenzenden Regionen sowie in den Regionen Västra Götaland, Jönköping und Norrbotten. Während die Zahlen der schwer Erkrankten und Todesfälle deutlich zurückgegangen sind, ist die Zahl der Neuinfizierten seit Anfang Juni konstant hoch, nachdem die Testkapazitäten spürbar ausgeweitet wurden. Bei Symptomen rät das schwedische Gesundheitsamt, die medizinische Auskunft 1177 anzurufen und sich zunächst beraten zu lassen. In Notfällen gilt die Notrufnummer 112. Weitere Informationen geben das schwedische Tourismusportal visitsweden.de (deutsch), die Zivilschutzbehörde krisinformation.se (englisch) sowie das schwedische Gesundheitsamt www.folkhalsomyndigheten.se (englisch).

„Visitsweden“ weist darauf hin, dass es in Geschäften vereinzelt zu eingeschränkten Öffnungszeiten kommen kann. Zudem haben viele der Theater und Museen derzeit geschlossen, jedoch gibt es Open-Air-Alternativen.

Keine Maskenpflicht, keine Reisebeschränkung

„Es gibt keine Masken- oder Handschuhpflicht, die Bevölkerung wird jedoch eindringlich um Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln gebeten, besonders auch auf Reisen. Menschenansammlungen sollen gemieden werden“, teilt das Auswärtige Amt in Berlin mit.

Zwischenzeitlich gab es seitens der Regierung die Empfehlung, sich auch innerhalb des Landes nicht weiter als ein bis zwei Autostunden vom Wohnort zu entfernen. Diese Regelung wurde am 13. Juni aufgehoben. Beschwerdefreie Personen können uneingeschränkt reisen. „Wenn möglich, sollte dabei nicht auf den öffentlichen Nahverkehr zurückgegriffen werden. Reisen zu Fuß, mit dem Rad oder dem Auto sollten vorgezogen werden“, empfiehlt das Gesundheitsamt. Personen, die einer Risikogruppe angehören oder über 70 Jahre alt sind, sollen möglichst zu Hause bleiben.

Alternative Verkehrsmittel suchen

Das schwedische Eisenbahnunternehmen „SJ“ weist darauf hin, dass es im Zugverkehr zu Einschränkungen kommen kann. Bis Ende Juni war nur die Hälfte aller Sitzplätze buchbar. „Ab dem 1. Juli bieten wir wieder mehr Plätze an“, heißt es in einer Mitteilung. So soll es zukünftig möglich sein, zusammenhängend Plätze zu buchen, wenn man mit Familienmitgliedern oder Freunden reist. „Es wird aber weiterhin eine Anzahl an Plätzen frei bleiben.“ Da Inhaber von Abo-Karten ihre Verbindung zuvor nicht buchen müssen, kann es sein, dass der Zug überfüllt ist. Das Unternehmen rät davon ab, zu den Hauptverkehrszeiten zu reisen.

Lesen Sie auch: Corona-Quarantäne nach Schweden-Urlaub: Rückkehrer müssen Test selbst bezahlen

Keine Großveranstaltungen

Die größte Einschränkung gibt es in Schweden im Bereich der Veranstaltungen. Seit Ende März dürfen an öffentlichen Versammlungen und Veranstaltungen maximal 50 Personen teilnehmen. Sind es mehr, kann die Polizei die Versammlung oder Veranstaltung auflösen. Dies gilt unter anderem für Demonstrationen, Lehrveranstaltungen, religiöse Zusammenkünfte, kulturelle Veranstaltungen, wie Theater, Kino und Konzerte, Sportveranstaltungen, Volksfeste, Märkte und Messen.

Bei den jährlichen Mittsommerfeierlichkeiten sitzen Menschen in Restaurants und fahren in Tretbooten. Schwedens öffentliche Mittsommerfeiern sind in diesem Jahr verhalten, da große gesellschaftliche Zusammenkünfte aufgrund der andauernden Covid-19-Pandemie verboten sind. Statt großer Menschenmengen, die um den Maibaum tanzen, wurden die Menschen ermutigt, bei Familie und engen Freunden zu bleiben, zu picknicken und Spiele zu spielen. Quelle: AP

Davon betroffen ist unter anderem der Vergnügungspark „Liseberg“ in Göteborg, der in der vergangenen Woche bekanntgab, dass in diesem Sommer wohl keine Eröffnung mehr stattfinden wird. „Als die Regierung eine Höchstgrenze von 50 Personen für alle Aktivitäten einführte, war die Eröffnung der Vergnügungsparks in der Praxis verboten“, sagt Sprecherin Julia Vasilis, die kritisiert: „Das Gesetz sollte verhindern, dass sich viele Menschen aufgrund des Infektionsrisikos auf einem kleinen Gebiet versammeln. Vergnügungsparks bestehen jedoch aus großen Außenbereichen und können genau steuern, wie viele Gäste sich zeitgleich dort aufhalten.“

Auch die Stockholmer Arena „ Ericsson Globen“, die Platz für bis zu 16 000 Gäste bietet, hat alle Veranstaltungen bis auf Weiteres storniert. Eishockeyspiele finden statt – aber vor leeren Rängen.

Neue Regeln für Berghütten

Campingplätze sind nicht vom Verbot von öffentlichen Versammlungen mit mehr als 50 Personen betroffen – jedoch könnten Veranstaltungen auf Campingplätzen ausfallen. Aufgrund des Ansteckungsrisikos hat der schwedische Tourismusverband (STF) Beschränkungen eingeführt, wie viele Personen in den Berghütten des Verbandes übernachten dürfen. Wanderer müssen einen Platz in den Hütten buchen und im Voraus bezahlen.

Schweden beliebt bei Deutschen

Die Schweden haben Angst um ihre Tourismusbranche. „Wir werden als Europas Aussätziger betrachtet. Das kann auch einen Schlag für unsere Wirtschaft bedeuten. Nicht nur, weil das Risiko besteht, dass sich Touristen ein anderes Ziel suchen, sondern auch, weil ein Misstrauen gegen schwedische Produkte entsteht“, schreibt die liberale Tageszeitung „Dagens Nyheter“.

19 Prozent aller ausländischen kommerziellen Übernachtungen in Schweden wurden laut „visitsweden“ 2019 von Reisenden aus Deutschland gebucht – insgesamt 3 382 000. Die meisten Übernachtungen finden in Stockholm, Västra Götaland und Skåne statt.

Von Katharina Ahlers