MV aktuell Großfeuer - Bereits 1500 tote Schweine und ein verletzter Feuerwehrmann: Stall bei Grabow in Flammen In Kolbow bei Grabow (Kreis Ludwigslust-Parchim) sind derzeit mehrere Feuerwehren wegen eines brennenden Schweinestalls im Großeinsatz. In dem Stall befinden sich 10 000 Tiere, 1 500 sind bereits verendet.

Eine Stallanlage eines Schweinemastbetriebes in Kolbow-Grund ist am Frühen Montagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. 1000 Schweine sind bislang in den Flammen umgekommen. Quelle: Ralf Drefin