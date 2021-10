Schweinezucht in MV in der Krise: „Bei jedem Tier machen wir 20 Euro Verlust“

Züssow/Rostock

Landwirt Sebastian Vaegler lässt niemanden mehr in seinen Schweinestall. „Die totale Sperre gilt für alle, die nichts mit der unmittelbaren der Versorgung der Tiere zu tun haben“, sagt der Landwirt aus dem vorpommerschen Züssow. Grund für das Zutrittsverbot ist die Afrikanische Schweinepest, die vor einem Jahr Deutschland erreichte.

Doch die Seuche, die mittlerweile rund 2400 Wildschweine in Brandenburg und Sachsen dahinraffte und sich in drei Tierhaltungen in Brandenburg ausbreitete, ist nicht der einzige Grund, warum sich Vaegler Sorgen macht. „Schweinehaltung rentiert sich nicht mehr“, sagt er. Die Marktpreise hätten mit 1,20 Euro je Kilogramm einen Niedrigrekord erreicht. „Derzeit fahren wir bei jedem Schwein 20 Euro Verlust ein.“

Die Getreidepreise für das Futter steigen, nun auch noch die Energiekosten für den Stall. „Wir warten jetzt den nächsten Knall noch ab, dann entscheiden wir, ob wir aufhören oder nicht.“

„Ein Strukturwandel in Größenordnungen“

In Mecklenburg-Vorpommern geben derzeit viele Landwirte ihre Schweinehaltungen auf. „Gegenwärtig meldet sich in der Woche durchschnittlich ein Betrieb bei mir, der aufgeben will“, schätzt Jörg Brüggemann vom Schweinekontroll- und Beratungsring MV (SKBR). „Wir erleben hier einen Strukturwandel in Größenordnungen“, so der Fachmann, der Schweinezucht- und Mastbetriebe fachlich und betriebswirtschaftlich berät.

Immer weniger Schweine in MV Die „Schweinekrise“ ist in Mecklenburg-Vorpommern angekommen. Landesweit werden immer weniger Tiere gehalten. Innerhalb einen Jahres sank der Schweinebestand von 799 000 auf 717 000 Tiere, ein Rückgang um 10 Prozent. Besonders auffällig ist der Rückgang des Sauenbestands um etwa 20 Prozent. Das ergab die letzte Zählung im Mai. Der Brand in der Schweinemastanlage Alt Tellin ist nicht allein ursächlich für den Einbruch der Zahlen. Experten erwarten einen weiteren Rückgang, weil Landwirte ihre Bestände reduzieren, um die gestiegenen Forderungen an die Haltung zu erfüllen. Zudem steigen zunehmend Landwirte komplett aus der Schweinehaltung aus.

Ein Ende sei bislang nicht in Sicht. Laut einer Umfrage der Interessensgemeinschaft der Schweinehalter (ISN) will die Hälfte der deutschen Schweinehalter in den nächsten zehn Jahren aus der Produktion aussteigen.

Anforderungen an Haltung steigen

Neben dem Exportstopp von deutschem Schweinefleisch nach China, dem sinkenden Absatz während der Corona-Pandemie und historisch niedrigen Marktpreisen würden vor allem die steigenden Anforderungen an die Haltung die Betriebe vor enorme Herausforderungen stellen.

„Die Tierschutz-Nutztierverordnung zieht Investitionen in Größenordnungen nach sich, die betriebswirtschaftlich eher zu einer Verschlechterung führen“, sagt Brüggemann. Ein Verbot von Kastenständen und Abferkelbuchten erforderten Investitionen, die in der gegenwärtigen Marktsituation mit Niedrigpreisen für viele Landwirte schwierig seien.

Rund 20 Prozent weniger Sauen binnen eines Jahres

Bei der vergangenen Zählung im Mai wurden etwa 20 Prozent weniger Sauen in MV gezählt, die Gesamtzahl der Schweine sank um zehn Prozent. Der Rückgang sei nur teilweise durch den Brand der Schweinemastanlage Alt Tellin zu erklären, so Brüggemann.

Neben den Komplettaufgaben würden viele Landwirte den Bestand reduzieren, um die gehobeneren Anforderungen zu erfüllen. Andere wiederum steigen aus der Schweinehaltung aus, weil sie keine Mitarbeiter finden und in der Schweinehaltung keine Perspektive mehr sehen. Brüggemann schätzt:„ Der Bestandsrückgang wird in der Novemberzählung nochmal drastisch zunehmen.“

Hoffnung auf steigende Preise

Es ist die Vielzahl der Probleme, die Bauern in die Knie zwingt. Landwirt Vaegler hat im vergangenen Jahr rund 10 000 Euro in seinen Stall investiert, um die Anforderungen an die Haltungsform 2 und damit das Tierwohllabel zu erfüllen. Er vergrößerte die Ställe, brach Wände ab, baute Fenster ein und stattete die Schweineställe mit Spielzeug aus organischem Material aus. Den Bestand reduzierte er von 2000 auf 1700 Tiere.

Landwirt Sebastian Vaegler steht vor dem Schweinestall in Dambeck. Quelle: Christopher Gottschalk

„Wir wollen die Hoffnung noch nicht aufgeben“, gibt er sich kämpferisch. Die derzeitige Situation beschreibt er als „Marktbereinigung“, aus der er als Gewinner hervorgehen will. Den Schlüssel zur Bewältigung der Krise sieht der Landwirt am Ende der Kette: im Verkauf von ausschließlich deutschem Schweinefleisch im Lebensmitteleinzelhandel und einem Umdenken der Verbraucher. „Wenn im kommenden Jahr die Nachfrage nach hier erzeugtem Schweinefleisch wächst, dann wird auch der Preis wieder ansteigen“, so hofft er.

Riesenexport verursachte Billigproduktion

Aus Sicht des BUND sind die neue Bundes- und die Landesregierung jetzt gut beraten, den Umbau zu einer tierartgerechten Haltungsform mit Einstreu, Auslauf, Bestandsobergrenzen und Futtererzeugung auf dem eigenen Betrieb zu befördern. „Wir brauchen den Umbau der Tierhaltung. Der ist dringend notwendig“, sagt Corinna Cwielag. „Deutschland hat jahrelang einen Riesenexport aufgebaut. Und das hat zu den billigsten Produktionsmethoden geführt, die nur den Mindeststandard gewährleistet haben.“

Dass der Verbraucher bereit sei, höhere Preise zu zahlen, zeige der Erfolg des Tierwohllabels – auch wenn der Umweltverband die Standards als „unzureichend“ bezeichnet. Ausstiegsprämien, von denen auch Betreiber von Megaanlagen profitieren könnten, seien „absolut unangemessen“, so Cwielag.

Von Martina Rathke