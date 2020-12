Eggesin

„Ich kann Wildschweine riechen, eine Mischung aus Maggi-Gewürz und Eicheln“: In Sachen Wildschwein können Revierförster Martin Kortmeyer und seiner Hündin Motte von Düwelsbarg nur wenige das Wasser reichen. „Die Schweine sind superintelligente Tiere, die über tausende Jahre Evolution gelernt haben, wie sie dem Menschen ein Schnippchen schlagen können.“ Der 39-jährige Förster weiß, wo sich die nachtaktiven Tiere am Tag verkriechen, in Kesseln zusammenkauern, in Wassersenken suhlen oder in der Dämmerung aus der Deckung kommen. Das Wildschwein ist ein ebenbürtiger Gegner, dem Kortmeyer als Teil des Ökosystems „Wald“ Respekt zollt.

Fast täglich neue Funde von verseuchten Kadavern

Wenn da nicht auch die andere Seite mit der Seuche wäre: Ein 63 Kilometer langer Zaun, den Mecklenburg-Vorpommern an der polnischen Grenze errichten ließ, soll den Eintrag der Afrikanischen Schweinepest aus dem Nachbarland verhindern. „Der Zaun wird helfen“, ist der Förster überzeugt. „Doch was ist, wenn im Winter das Haff friert und die Tiere übers Eis kommen?“ Zudem droht die Gefahr in Kortmeyers Revier im südlichen Vorpommern auch von Süden. Im Land Brandenburg werden fast täglich neue bestätigte Fälle der Seuche gemeldet. Neben Brandenburg ist inzwischen auch Sachsen von der für Wild- und Hausschweine nahezu immer tödlichen Seuche betroffen, gegen die es keinen Impfstoff gibt. 198 Fälle registrierte das Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit seit September.

Anzeige

Tupfer rein in den Rüssel

Nachdem die ASP in Brandenburg eingeschlagen hat, wurden auch hier die Kontrollen angezogen und eine Allgemeinverfügung speziell für die besonders von der Einschleppung gefährdeten Gebiete des Altkreises Uecker-Randow und der Insel Usedom erlassen. Täglich ist Kortmeyer im Revier unterwegs, sucht mit seiner Hündin nach Kadavern. Bei jedem Reviergang und jeder Jagd tragen Jäger und Förster nun Proberöhren mit sich. „Für Schweißproben, also Blut von Kadavern, von erlegtem auffälligen Wild, von Unfalltieren“, sagt der Vorsitzende der Jägerschaft Uecker-Randow, Niels Saeger, der Kortmeyer an diesem Tag begleitet.

Tupfer rein in den Rüssel, heißt es dann. „Wenn die Tiere zu stark verwest sind, nehmen wir Proben aus dem Knochenmark.“ Die Veterinärmediziner im Landkreis Vorpommern-Greifswald untersuchten in diesem Jahr bereits mehr als 450 Stück Schwarzwild, im vergangenen Jahr waren es 36 Proben. Zum Glück waren bislang alle negativ.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Viel Nahrung, fehlende Winter: Bestand wächst

Für die Jäger ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Seuche auch Mecklenburg-Vorpommern erreicht. Und das hängt vor allem mit den stark wachsenden Beständen zusammen. Im vergangenen Jahr erlegten die Jäger in MV rund 96 700 Wildschweine, eine Rekordstrecke. „Doch der Bestand, dem mit dem Anbau von Energiepflanzen wie Raps und Mais die Supernahrung auf dem Silbertablett präsentiert wird, lässt sich damit nicht nachhaltig dezimieren“, so der Eggesiner Jäger Niels Saeger. Wegen der verbesserten Nahrungslage stiegen die Reproduktionsraten. Schon Frischlinge werden wegen des guten Nahrungsangbotes geschlechtsreif, werfen dann das erste mal als Überläufer, wie Kortmeyer sagt. Dazu kämen die fehlenden Winter und warmen Frühjahre, auf die die Sauen mit reichlich Nachwuchs reagierten.

„Die Jäger arbeiten am Limit. Wir wissen nicht, wie wir den Jagddruck noch erhöhen können“, fasst es Henning Voigt vom Landesjagdverband zusammen. Um Anreize für die Jäger zu schaffen, erhöhte das Landwirtschaftsministerium jetzt die Pürzelprämie für jedes erlegte Wildschwein von 25 auf 50 Euro.

Die Jagdzeitenverordnung wurde bereits im Frühjahr geändert. Künstliche Lichtquellen, Wärmebild- und Nachtsichtvorgeräte – bisher ein jagdliches No-Go - dürfen seitdem bei der Jagd eingesetzt werden. Durch die Landesforstanstalt wird eine Hundesuchstaffel ausgebildet, die Kadaver aufspüren sollen. Die Jägerschaft Uecker-Randow hat sich auf den worst-case vorbereitet. „Ist die Seuche da, schließen sich die Jäger in den betroffenen Hegeringen zu gezielten Suchtrupps zusammen“, so Saeger.

Hohe Einschleppungsgefahr

Die Gefahr der Einschleppung der ASP wird vom Bundesinstitut für Tiergesundheit als „hoch“ eingestuft. Sollte die Seuche Mecklenburg-Vorpommern erreichen, gibt es eigentlich nur ein Mittel: „Strenge Sperrbezirke einrichten, die Tiere an der Seuche verenden lassen, nach einer Ruhezeit das verbleibende Schwarzwild in der Kernzone bejagen und die Kadaver fachgerecht entsorgen“, sagt Kortmeyer. Genau dieses Szenario sehen die Behörden vor. Tschechien ist es damit gelungen, die Seuche durch rigide Sperrmaßnahmen auszumerzen. In Polen hingegen scheint dieser Kampf verloren.

Dumping-Preise für Fleisch schaffen keinen Anreiz

Würde die ASP dennoch Hausschwein-Bestände erfassen, wären die ökonomischen Folgen nicht nur für die betroffenen Schweinehalter enorm. Deutschland ist nach den USA und Spanien der drittgrößte Schweineexporteur der Welt. Nach den ersten Nachweisen bei deutschen Wildschweinen im September stoppte China die Importe aus Deutschland. „Der beste Schutz wären weitere Anreize für Jäger“, findet Saeger. Die Preise für heimisches Wildbret seien einfach zu niedrig. Für ein Kilo Wildschwein erhält der Jäger 50 bis 60 Cent. Der Absatz läuft schleppend. Rund 80 Prozent des Wildschweinverbrauchs in Deutschland wird durch Importe aus Neuseeland, Kanada oder Polen gedeckt. „Das muss sich ändern“, so der Jäger.

Von Martina Rathke