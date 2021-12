Schweinswale in der Ostsee: Bedroht ihr Schutz die nationale Sicherheit?

Rostock

Ist der Schweinswalschutz eine Gefahr für die nationale Sicherheit? Die Bundeswehr stellt sich gegen eine der international gängigsten Methoden zum Schutz der Meeressäuger. In einer Stellungnahme hat sich die Marine gegen die Ausstattung von Stellnetzen mit akustischen Signalgebern zum Schutz der Schweinswale ausgesprochen und damit die geplante Pingerpflicht blockiert. Der Grund: die sogenannten Pinger, die in regelmäßigen Abständen einen Signalton abgeben, sollen mit ihren Frequenzen die militärischen Sonarsysteme sowie die Unterwasserkommunikation und -navigation stören.

Umweltverbände kritisieren Weigerung der Bundeswehr

Umweltorganisationen werfen der Bundeswehr vor, damit den Bestand der Schweinswale in der Ostsee zu gefährden – vor allem den Bestand der auch vor MV lebenden Population der „Ostsee-Schweinswale“, die sich genetisch von den Tieren in der westlichen Ostsee unterscheiden. Von dieser Population gibt es schätzungsweise nur noch etwa 500 Tiere. Dies könne der „Sargnagel“ für die bereits gefährdete Population werden, so die Verbände.

„Wir haben lange darum gerungen, dass diese Pinger zur Abschreckung an den Stellnetzen angebracht werden“, sagte Meeresschutzexpertin des Umweltverbandes BUND, Nadja Ziebarth. Als Beifang in den Netzen zu verenden, sei eine der häufigsten Todesursachen für die Schweinswale.

Bundeswehr: Störungen über große Distanzen

Die Bundeswehr begründet die Ablehnung damit, dass die Reichweiten der Geräte Störungen ausüben, die weit über den von den Herstellern angegebenen Mindestweitreichen liegen. Statt auf Distanzen von wenigen hundert Meter seien die Störungen in der Praxis auch über „weit größere“ Distanzen beobachtet worden, argumentiert das Verteidigungsministerium in einer Stellungnahme. „Für den Fall einer flächendeckenden Pingerpflicht wurden Beeinträchtigungen in den Bereichen der Unterwasseraufklärung, –kommunikation, –navigation und in der Folge der Unterwasserlagebilderstellung identifiziert.“

Die Umweltverbände hoffen, dass sich die neue Bundesverteidigungsministerin Christiane Lambrecht (SPD) dieses Themas noch einmal annimmt. Die Laustärken und Frequenzen der Pinger hätten räumlich begrenzte Auswirkungen, Ziebarth. „Wir erwarten, dass das Bundesverteidigungsministerium nicht einfach ein Nein setzt, sondern an einer Lösung arbeitet.“

Von Martina Rathke