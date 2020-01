Greifswald/Torgelow

Knapp ein Jahr nach dem Tod der sechsjährigen Leonie hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald weitreichende Konsequenzen gezogen. Zu den verschiedenen Maßnahmen gehört, dass der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) die Übernahme des Bereitschaftsdienstes des Jugendamtes entzogen worden sei, sagte Kreissprecher Achim Froitzheim der OSTSEE-ZEITUNG. Froitzheim: „Der Fall hatte sehr schnell offenbar werden lassen, dass bestehende Absprachen mit einem freien Träger von diesem nicht erfüllt wurden und kommunikative Schnittstellen der Verbesserung bedürfen.“

Seit September muss sich der Angeklagte David H. für den Tod des Mädchens vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, seine Stieftochter Leonie so stark misshandelt zu haben, dass sie qualvoll an den Folgen starb. In dem Prozess soll am Donnerstag ein Urteil gesprochen werden. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Haftstrafe für H.

Vier-Augen-Prinzip nicht eingehalten

Eine AWO-Mitarbeiterin war nach dem Tod des Mädchens in ihrer Funktion als Bereitschaftsdienst im Auftrag des Jugendamtes an den Tatort gerufen worden. Sie soll zunächst die Version des Angeklagten gestützt haben, wonach Leonie eine Treppe hinuntergefallen sei. Zudem seien die jüngeren Geschwister ihrer Ansicht nach bei der Familie gut betreut gewesen, ohne die Kinder offenbar selbst gesehen zu haben. Ein weiterer Mitarbeiter sei nicht hinzugerufen worden.

Künftig solle der Bereitschaftsdienst des Jugendamtes dergestalt abgesichert werden, „dass jeweils eine Fachkraft vom Jugendamt und eine Fachkraft eines Trägers anwesend sind, um Kinder in Augenschein zu nehmen“ und so das Vier-Augen-Prinzip einzuhalten, betonte Froitzheim.

Gerichtsmedizin untersucht jetzt alle Verdachtsfälle

Zusätzlich werde eine enge Kooperation mit der Gerichtsmedizin in Greifswald angestrebt, um künftig Verletzungen bei Kindern begutachten zu lassen, bei denen der Verdacht im Raum steht, dass sie zu Hause misshandelt werden. Eine ähnliche Regelung existiert bereits in Rostock. Dort, in der Opferambulanz des Rostocker Instituts für Rechtsmedizin, werden pro Jahr rund 200 Patienten untersucht, die Opfer von Gewalt geworden sind.

In der Kreisverwaltung von Vorpommern-Greifswald werden auch intern Strukturen verändert. Das bisherige Großamt für Jugend und Soziales wird aufgelöst. Stattdessen soll es dort nun je ein ein Jugendamt geben. So soll die Aufgabenfülle in den Ämtern überschaubarer sein.

Von Benjamin Fischer