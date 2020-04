Rostock

Wenn ein Schiff mit einer Ladung Fischmehl in den Rostocker Überseehafen kam, strömte der Geruch von altem Fisch aus den Luken. Er legte sich wie eine Glocke übers ganze Gelände, und er setzte sich in Haaren und Kleidung der Arbeiter fest. „Alles stank nach Fischmehl“, sagt Günter Fett, der mehr als 52 Jahre im Hafen gearbeitet hat. Sogar die Umkleidekabinen rochen dann nach vergammeltem Fisch. Wer nicht aufpasste, schleppte den Gestank in den eigenen Sachen mit nach Hause.

Keine Lust mehr auf die Schule

Günter Fett ist heute 68 Jahre alt. Es war das Jahr 1966, als er mit seiner Lehre zum Hafenfacharbeiter im Rostocker Überseehafen begann. 14 Jahre war er damals alt, hatte die 8. Klasse absolviert, dann aber keine Lust mehr auf Schule.

Anzeige

Auch in die Fußstapfen seines Großvaters und Vaters aus einer Warnemünder Fischerfamilie wollte er nicht treten – er wollte in dem sechs Jahre zuvor eröffneten Überseehafen arbeiten. Ohne dass er genau wusste, was da eigentlich auf ihn zukommen sollte.

Weitere OZ+ Artikel

Bildergalerie: Die Eröffnung des Überseehafens in Bildern

Zur Galerie Die Eröffnung des Überseehafens Rostock

Schon in der Ausbildung mussten Günter Fett und die anderen Jungs aus seiner Lehrlingsklasse hart anpacken. Die Schiffe brachten Zucker, Zement, Kautschuk, Baumwolle oder Südfrüchte wie Bananen, Ananas oder Orangen nach Rostock. Auch gefrorene Schweinehälften oder Quecksilber in Flaschen, und natürlich Fischmehl. Und alle Güter mussten an Land gebracht werden. In Handarbeit. Im Akkord.

100 Kilogramm schwere Zuckersäcke geschleppt

„Sechs Leute arbeiteten in einer Luke und jeder hat seine Hieve gepackt“, erklärt Fett. Hieven wurden die Vorrichtungen genannt, auf die die schweren Säcke gelegt und dann an Seilen aus der Luke an Land gehievt wurden. 50 bis 80 Kilogramm wogen die Säcke, manche auch 100 Kilogramm, etwa wenn sie mit Zucker gepackt waren. An Land schleppten die Hafenarbeiter die Säcke dann auf der Schulter in bereitstehende Waggons. „Das war extrem schwere Arbeit für den Rücken, da wusste man hinterher, was man gemacht hat“, erinnert sich Günter Fett.

Lesen Sie auch: Rostocks Hafen wird 60: Darum könnte der größte Hafen des Landes von der Corona-Krise profitieren

Mehrere Hundert Säcke wurden von jedem Arbeiter pro Schicht bewegt. Alles in allem kamen da gut 150 bis 200 Tonnen zusammen für einen Arbeitsgang, so wurde die etwa 15 bis 18 Mann starke Besetzung einer Schicht genannt. Und trotzdem bekamen einige Kollegen nicht genug. Denn dass Zeit auch Geld ist, galt schon damals.

Hoher Lohn für schwere Arbeit

Günter Fett rechnet vor: Der Schichtlohn im Hafen betrug Mitte der 1960er-Jahre 17,50 Mark, dazu gab es einen Extralohn, wenn mehr geschafft wurde als vorgesehen. „Dann haben irgendwelche wilden Reißer gesagt: Wir machen heute nicht 150, sondern 250 Tonnen und arbeiten die Mittagszeit durch.“

Hafenarbeiter hätten auf diese Weise bis zu 2500 Mark pro Monat verdient. Das war deutlich mehr als ein Durchschnittslohn von gut 600 Mark in anderen Berufen zu damaligen DDR-Zeiten. Aber: Das Geld musste im Hafen körperlich schwer erarbeitet werden.

Günter Fett hat 52 Jahre und vier Monate im Überseehafen gearbeitet. Heute engagiert er sich als Aufsichtsratsvorsitzender beim FC Hansa Rostock und der Deutschen Binnenreederei AG. Quelle: privat

Überseehafen und Stadthafen in Rostock hatten Ende 1965 eine Gesamtumschlagskapazität von 8,6 Millionen Tonnen. Der Plan sei im 1967 zum ersten Mal erfüllt worden, heißt es in der überarbeiteten Hafenchronik „Der Hafen Rostock“, die jetzt neu erschienen ist. Die Umschlagsleistung stieg weiter an: 1970 waren es zehn Millionen Tonnen, 1974 wurden 13 Millionen Tonnen umgeschlagen.

Erste Containeranlage ging 1970 in Betrieb

Und das lange Zeit mit hand- und schultergeschleppten Säcken. Die erste Containerumschlagsanlage ging im September 1970 in Betrieb. Sieben Zwanzig-Fuß-Container schaffte die Anlage pro Stunde und die Stellflächen im Hafen waren begrenzt. Weitere Probleme: schlechte Abstimmungen, lange Wege, Technikausfall und mangelnde Koordination mit der Reichsbahn.

Ein Leben lang Säcke schleppen wollte Günter Fett dann doch nicht. „Ich habe mich auf den Hosenboden gesetzt und als bester Lehrling meines Jahrgangs abgeschlossen.“ Er sei Technikbediener geworden. Was ihn jedoch nicht davor bewahrte, immer mal wieder beim Säckeschleppen einzuspringen, bis er im Abendstudium den Meisterbrief machte und dann als Meister in der Umschlagstechnik des Hafens arbeitete.

Schichtleiter und Geschäftsführer

Günter Fett arbeitete sich weiter nach oben. Er wurde Schichtleiter, studierte nebenher in Dresden als Ingenieur-Ökonom mit dem Zusatz staatlich geprüfter Betriebswirt. „Wenn andere gefeiert haben, habe ich gelernt.“ Mitte der 1980er-Jahre ging er mit seiner Familie zum Auslandseinsatz für drei Jahre nach Angola in Afrika und arbeitete als Berater im Hafen der Hauptstadt Luanda. Nach seiner Rückkehr wurde er technischer Leiter im Rostocker Ölhafen, dann, nach der Wende, übernahm er den Ölhafen als Bereichsleiter.

Mit dem Ende der DDR brachen große Teile des Hafenumschlags weg, schreibt Steffen Prignitz für die Hafenchronik. Die Warenflüsse veränderten sich drastisch. Die meisten Schifffahrtslinien der Deutschen Seereederei (DSR) verschwanden aus dem Hafen. Massenentlassungen waren die Folge.

Tausende Arbeitsplätze wurden abgebaut

An diese Zeit denkt auch Günter Fett mit gemischten Gefühlen zurück: „Das Einschneidendste war, dass es um 1990 und 1991 nur noch darum ging, Arbeitsplätze abzubauen.“ Tausende Menschen hätten bis zum Jahr 2000 den Hafen verlassen müssen. Er selbst wurde 1995, als der Ölhafen mit dem französischen Mineralölkonzern Elf Aquitaine fusionierte, Geschäftsführer der neuen Grosstanklager-Ölhafen Rostock GmbH. Und nachdem die israelisch-britische Kent-Gruppe die Seehafen-Umschlagsgesellschaft Rostock (SHRU) gekauft hatte, wurde Fett im Jahr 2000 zum Geschäftsführer der SHRU berufen.

2018 zog er sich aus der Umschlagsgesellschaft zurück, die inzwischen an das Unternehmen Euroports verkauft worden war. Seinen Entschluss, im Hafen zu arbeiten, habe er nie bereut, sagt Fett, der sich heute als Aufsichtsratschef für den FC Hansa Rostock und seit vielen Jahren auch als Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Binnenreederei AG engagiert. Die Arbeit im Rostocker Universalhafen sei immer abwechslungsreich gewesen. Er habe – trotz Säckeschleppen und Fischgestank in den Anfangsjahren – seine Berufung gefunden: „Der Hafen ist meine Passion!“

Lesen Sie auch:

Von Axel Meyer-Stöckel