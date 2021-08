Schwere Unfälle im Nahverkehr: Fahrer nicht alleinlassen

Rostock

Für viele Kinder ist es ein Traumberuf, für Fahrgäste ist man lediglich ein gesichtsloser Chauffeur und für Selbstmüde ein Mittel zum Zweck. Ob Straßenbahn- oder Lokführer, so schön der Beruf auch ist, er birgt große Gefahren und Risiken, an denen schon viele Seelen zerbrochen sind.

Straßenbahnfahrerin Kathrin Behrens aus Rostock leidet nach fast 40 Berufsjahren an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Sie sah Menschen in und vor ihrer Bahn sterben. Nun muss sie aus gesundheitlichen Gründen und schweren Herzens ihren einstigen Traumberuf aufgeben. Mit 18 Jahren stirbt eine Dame in ihren Armen. Den Vorfall hat sie bis heute nicht verarbeitet. Kein Wunder.

Erst seit den 2000er Jahren werden Führer von Schienenfahrzeugen, egal ob Straßenbahn oder Lok, nach solchen Ereignissen psychologisch betreut. In all den Jahren zuvor mussten sie allein mit den schwer zu verarbeitenden Bildern zurechtkommen. Das rächt sich auch noch Jahrzehnte später. Besonders Straßenbahnfahrer sind völlig auf sich allein gestellt. Sie sind allein mit betrunkenen und pöbelnden Fahrgästen und müssen zusätzlich auf den Verkehr achten. Eine Mammutaufgabe und Grund genug, dem Fahrer oder der Fahrerin beim nächsten Mal wenigstens ein Lächeln zu schenken, denn sie leisten Großes.

Von Carolin Riemer