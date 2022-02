Statistisches Landesamt - Schwere Unfälle in MV: An welchem Wochentag passieren sie am häufigsten?

Das Statistische Landesamt hat ausgewertet, an welchen Wochentagen 2020 die meisten Unfälle in Mecklenburg-Vorpommern mit Verletzten oder Toten passiert sind. Ein Tag stich dabei klar hervor – mit 827 Fällen. Es ist ein anderer als ein Jahr zuvor.