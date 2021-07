Klütz

Ein 60 Jahre alter Biker ist bei einem Unfall am 11. Juli schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag am Abzweig Oberhof zwischen Klütz und Wohlenberg.

Autofahrerin übersah den Biker

Wie die Polizei heute bekannt gab, fuhr der 60-Jährige aus Nordwestmecklenburg, der mit einer Moto Guzzi unterwegs war, in Richtung Wohlenberg. Eine 66-jährige Autofahrerin, die aus der Gegenrichtung kam und nach links von der Landesstraße in Richtung Oberhof abbog, übersah den Motorradfahrer offenbar.

Der Mann prallte mit seiner Maschine gegen die rechte Fahrzeugseite des Opels. Dabei wurde der Biker schwer verletzt.

Mann wird in Lübeck behandelt

Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Lübeck gebracht, wo er nach wie vor behandelt wird. Der Sachschaden wird auf rund 30 000 Euro geschätzt. Die Straße war aufgrund der Rettungsarbeiten drei Stunden gesperrt.

Von Michael Prochnow