Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist ein Autofahrer am Montag auf der A 19 zwischen den Anschlussstellen Güstrow und Krakow am See (Landkreis Rostock) ungebremst unter der Auflieger eines Lkw gefahren. Zwei Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt – der Fahrer (59) und ein Kleinkind (4). Der Junge war nicht mehr ansprechbar, beide kamen in ein Krankenhaus.