Immer wieder kracht es auf der B-105-Ortsumgehung in Ribnitz-Damgarten, so wie jetzt am Sonntag beim Crash mit zehn Verletzten. Autofahrer berichten immer wieder von diversen waghalsigen Überholmanövern, die nur um Haaresbreite nicht mit einem Unfall enden. Doch was macht die Straße so gefährlich?