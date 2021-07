Baabe

Nach dem schweren Unfall mit einer Ortsbahn in Baabe, bei dem am Mittwoch fünf Personen verletzt wurden, äußert sich jetzt der Betreiber.

„Es tut uns sehr leid. Wenn Menschen verletzt werden, ist das immer sehr traurig“, sagt Roger Pieniak. Er ist Geschäftsführer der Jagdschlossexpress und Ausflugsfahrten GmbH, die im Auftrag der Kurverwaltung Baabe die „Lütt Bahn“ durch das Ostseebad fahren lässt. Die grün-weiße E-Bahn fährt zur Saison durch Baabe. Mit gültiger Kurkarte aus den Ostseebädern Sellin, Binz, Baabe und Göhren ist die Mitfahrt kostenfrei.

In 29 Jahren noch nie ein Personenschaden passiert

Elf touristische Wegebahnen hat das Unternehmen auf der Insel Rügen im Einsatz, unter anderem auch zum Jagdschloss Granitz. „In 29 Jahren ist noch nie ein Personenschaden passiert“, so Pieniak.

Am Mittwoch war es gegen 12.30 Uhr in der Baaber Strandstraße zu dem Unfall gekommen. In der Hauptflaniermeile des Ortes gilt Tempo 30 und deshalb Rechts-vor-Links-Verkehr. Als die Bahn auf Höhe der Karl-Moritz-Straße zufuhr, kam von dort ein vorfahrtsberechtigter Pkw. Diesen hatte der 65-jährige Fahrer der Ortsbahn offensichtlich nicht rechtzeitig gesehen und infolgedessen abrupt abgebremst. Es kam dabei zu keiner Kollision, aber vier Passagiere im Alter von vier, 42, 73 und 76 Jahren wurden am Knie oder der Schulter leicht verletzt. Zwei der Passagiere wurden mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus nach Bergen gefahren.

15 bis 20 Personen in drei Waggons

Eine 66-jährige Urlauberin aus Leipzig verletzte sich nach aktuellen Erkenntnissen mit einem Beinbruch schwer und wurde ebenfalls im Krankenhaus Bergen behandelt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich 15 bis 20 Personen in den drei Waggons, die ausschließlich Sitzplätze haben. Bei der Bahn handelt es sich um eine Zugmaschine mit mehreren Anhängern, die mit maximal 25 km/h unterwegs ist. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

„Zum Unfallhergang kann ich nichts sagen, wir warten auf die Ergebnisse der Kripo“, so Roger Pieniak. Mehrere Augenzeugen, die namentlich nicht genannt werden wollen, berichteten, dass es eine Vollbremsung gab. „Dann fielen alle Insassen auf eine Seite. Einige krabbelten wieder hoch, andere blieben liegen.“

Fahrgäste müssen nicht angeschnallt sein

Die Fahrgäste müssten in den Bahnen nicht angeschnallt sein, weil es wie im ÖPNV, also in Bussen und Bahnen, keine Anschnallpflicht gibt. „Nur bei Reisebussen auf der Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten. Unsere Bahn fährt aber nur 25“, so Pieniak. Die fehlende Gurtpflicht im ÖPNV erklärt sich durch den ständigen Fahrgastwechsel. Gäbe es eine Anschnallpflicht in Bussen und Bahnen, würden sich die Ein- und Ausstiegszeiten deutlich verlängern, was unpraktikabel sei. Im Zug gibt es keine Gurtpflicht, da Züge langsamer bremsen und dadurch ein geringeres Unfallrisiko herrscht.

Die Stelle ist sehr uneinsichtig

Unterdessen berichteten mehrere Augenzeugen, dass es am Nachmittag an gleicher Stelle zu einem ähnlichen Vorfall mit dem Bahnfahrer gekommen sein soll. Die Stelle sei sehr uneinsichtig. Zudem würden immer wieder Kraftfahrer, meist ortsfremde, in der Strandstraße denken, dass sie auf einer Hauptstraße unterwegs sind und Vorfahrt haben.

Für „ruppige Fahrweise“ bekannt

Der betroffene Fahrer der Ortsbahn sei für seine „ruppige Fahrweise“ und „unfreundliche Art“ bekannt. Es habe deshalb schon mehrfach Beschwerden von Gästen in der Kurverwaltung gegeben.

Das kann Tourismusdirektorin Uta Donner nicht bestätigen. „Der Fahrer ist sehr kommunikativ, das ist alles, was ich persönlich zu ihm sagen kann, da ich ihn so erlebt habe.“ Über die Fahrweise und den Umgang den Fahrgästen gegenüber sei ihr nichts zugetragen worden. Es ist möglich, dass den Mitarbeitern in der Gästeinformation mehr mitgeteilt werde.

„Das sind Mutmaßungen und das stimmt nicht.“

„Das sind Mutmaßungen und das stimmt nicht. An mich wurde diesbezüglich noch nie etwas herangetragen, aber ich werde nachfragen. In jedem Busunternehmen gibt es aber Beschwerden über Fahrer“, sagt Roger Pieniak. Der Fahrer sei ihm eher wie ein Reiseleiter bekannt, der den Gästen unterwegs viele Informationen gebe.

Von Gerit Herold