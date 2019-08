Bergen

Ein schwerer Unfall hat am Montagnachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 96, der Hauptverkehrsader auf der Insel Rügen, geführt. Ein Audi geriet zwischen Samtens und Rambin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in der Folge mit mehreren Autos.

Vier Fahrzeuge waren am Unfall beteiligt, fünf Personen wurden verletzt, drei davon schwer. Zum Einsatz kamen unter anderem drei Rettungshubschrauber. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden voll gesperrt, der Verkehr weiträumig umgeleitet werden.

38-Jährige gerät mit Audi auf die Gegenfahrbahn

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge geriet eine 38 Jahre alte Fahrerin eines Audi A 8 auf der Fahrt aus Richtung Bergen in Richtung Stralsund gegen 14.35 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zwischen Samtens und Rambin nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter Citroen von der Insel Rügen.

Zur Galerie Wie gefährlich sind Mecklenburg-Vorpommerns Straßen? Im Jahr 2018 starben 86 Menschen bei Verkehrsunfällen im Land – sieben mehr als im Vorjahr. Klicken Sie sich durch die Fotostrecke zu Unfällen, die sich seit 2018 in Mecklenburg-Vorpommern ereignet haben, und fahren Sie bitte rücksichtsvoll.

Im Anschluss schleuderte der Audi nach rechts und kollidierte mit einem Pkw Renault aus Bayern, der auch in Richtung Bergen unterwegs war. In der Folge kollidierte der noch leicht mit einem Kleintransporter Ford Transit.

Audi-Fahrerin mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Bei dem Unfall erlitt die Fahrerin des Audi schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Greifswald gebracht und dort stationär aufgenommen. Der 41-jährige Fahrer des Renault sowie seine 39-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls schwer verletzt. Der Fahrer wurde ins Uniklinikum Rostock, die Beifahrerin ins Uniklinikum Greifswald gebracht.

Im Renault befand sich außerdem ein drei Jahre alter Junge, der sich leichte Verletzungen zuzog. Rettungskräfte brachten ihn ins Stralsunder Krankenhaus. Leicht verletzt wurde auch der 51-jährige Fahrer des Kleintransporters und mit seinem 22 Jahre alten Beifahrer zur Untersuchung ins Bergener Krankenhaus gebracht. Der 53 Jahre alte Fahrer des Ford Transit blieb unverletzt.

Mehr als 25 000 Euro Schaden

Bei dem Unfall entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von mehr als 25 000 Euro. Allein den am Audi und dem Kleintransporter Citroen beziffert die Polizei mit jeweils 10 000 Euro. Am Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden von zirka 5000 Euro, am Kleintransporter Ford Transit nur ein geringfügiger Schaden von geschätzten 100 Euro.

Die Bundesstraße war wegen des Unfalls, bei dem neben den Rettungshubschraubern vier Notärzte und vier Rettungswagen im Einsatz waren, für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde über den alten Rügendamm und über die L 296 in Richtung Bergen umgeleitet.

Udo Burwitz/RND/dpa/