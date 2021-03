Schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Möllenhagen

Gegen 23:26 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 30 zwischen Möllenhagen und Lehsten ein schwerer Verkehrsunfall. Der 23-jährige Fahrer eines Opel Calibra befuhr mit seinem Fahrzeug die Kreisstraße 30 aus Möllenhagen, als er nach dem Durchfahren einer Rechtskurve mit seinem PKW infolge unangepasster Geschwindigkeit nach links von der Straße ab kam. Dabei streifte das Fahrzeug einen Straßenbaum und kollidierte frontal mit einem weiteren Baum. Dieser wurde auf Grund des Aufpralls entwurzelt.

Gesamtschaden über 4.000,00 Euro

In der weiteren Folge schleuderte der Opel zurück auf die Fahrbahn und kam dort auf dem Dach zum Liegen. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3.000,00 Euro, der Gesamtschaden beträgt ca. 4.000,00 Euro. Der Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Beide wurden in das Klinikum Neubrandenburg zur weiteren Behandlung eingeliefert.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es gab keine Hinweise auf die Beteiligung eines anderen Fahrzeuges an dem Unfall.

Von RND/ots