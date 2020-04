Schwerin: 13-Jähriger vermisst

Sieben Neuinfektionen sind in einem Pflegeheim in Vorpommern-Greifswald festgestellt worden. Insgesamt wurden bislang 616 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern positiv auf das Virus getestet. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Landesgesundheitsamtes zur Ausbreitung des Coronavirus in MV hervor.