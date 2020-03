Schwerin: Betrunkener Radfahrer greift Polizisten an

Schwerin

Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr stürzte ein 44-Jähriger Deutscher mit seinem Fahrrad aufgrund von Alkoholeinfluss. Danach schob er sein Rad mutwillig in zwei parkende PKW, wobei jeweils Sachschaden an den Fahrzeugen entstand. Die herbeigerufene Polizei konnte den Mann in der Nähe auffinden. Gegenüber den Beamten reagierte dieser aber sofort aggressiv: Er zerschlug eine mitgeführte Glasflasche und bedrohte die Polizisten mit dem abgebrochenen Flaschenhals, woraufhin er von den Beamten überwältigt und vorläufig festgenommen wurde.

Untersuchungshaft angeordnet

Auf dem Weg zur Dienststelle beleidigte der Mann die Beamten vehement und leistete weiterhin Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Da er augenscheinlich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand, wurde ihm zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Die Kriminalpolizei Schwerin ermittelt nun gegen den polizeibekannten Mann wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung, Trunkenheit im Verkehr sowie Sachbeschädigung. Am Samstag erließ das Amtsgericht Schwerin Untersuchungshaft gegen den Mann.

