Schwerin

Nach dem Hickhack um Demos der „Querdenken“-Bewegung in MV herrscht Katerstimmung in der Landesregierung. Das Verwaltungsgericht Schwerin hat am Dienstagabend die Einreise einer Gruppe Corona-Skeptiker um „Querdenker“-Promi Bodo Schiffmann in den westlichen Teil des Landes erlaubt, während das Verwaltungsgericht Greifswald noch die am Morgen im Osten untersagte. Das wirft die Frage auf: Was ist die Corona-Verordnung des Landes mit diversen strengen Regeln, die eine Verbreitung der Pandemie unterbinden und Menschen schützen soll, wirklich wert? Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) fordert Klarheit von Gerichten.

Caffier : Ist Demonstrationsfreiheit wichtiger als Gesundheit?

„Ich verstehe nicht, warum das Recht auf Demonstrationsfreiheit höher gestellt wird als die Gesundheit von Menschen“, erklärt Caffier gegenüber der OZ. Es gebe jetzt sie „schwierige Situation“, dass zwei Gerichte im Land zum selben Thema „zu unterschiedlichen Schlüssen kommen“, so der Minister. Damit dürfte das Thema beim Oberverwaltungsgericht ( OVG) landen; Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier ( SPD) hatte angekündigt, das Urteil des Verwaltungsgerichts auf den Prüfstand stellen zu lassen. Caffier wird deutlich: Er wisse, dass Entscheidungen unabhängiger Richter nicht zu kritisieren sein. Aber: „Ich erwarte, dass das OVG eine Klärung mit einheitlichem Maßstab findet.“

„Querdenker“-Demo am Dienstagabend in Schwerin. Bodo Schiffmann durfte nach dem Beschluss des Verwaltungsgerichts Schwerin anreisen. Quelle: Jens Büttner/dpa

Auslöser für die Debatte sind Ereignisse um die „Querdenker“-Gruppe Schiffmanns von Montag bis Dienstag in MV. Diese wollte zu Demos in MV in Neubrandenburg, Greifswald, Güstrow und Ludwigslust; die Polizei stoppte aber die Einreise mit Verweis auf die Corona-Verordnung. In der Folge riefen die Corona-Skeptiker zu einer Großdemo am Dienstagabend in Schwerin auf, zu der bis zu 100.000 Menschen für Grundrechte protestieren sollten. Die Stadt Schwerin untersagte die Mega-Demo, erlaubte aber zwei kleinere. Schließlich kamen 400 bis 500 Demonstranten, ein Großteil auch von außerhalb des Bundeslandes.

Von Frank Pubantz