Nach seinem Rücktritt als Innenminister am Dienstag hat sich Lorenz Caffier (CDU) am Mittwoch krankgemeldet. So wird er nicht an dem Innenausschuss des Landtags teilnehmen und keine Stellung zu seinem Waffenkauf nehmen. Staatssekretär Thomas Lenz (CDU) wird das Innenministerium vertreten.