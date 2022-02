Schwerin/Rostock

Mecklenburg-Vorpommern hat wohl wieder ein Rennen um eine Großansiedlung verloren. Der Chip-Hersteller Intel aus den USA kommt offenbar nicht wie erhofft in den Nordosten, um dort eine Chipfabrik, eine „Giga-Fab“, zu bauen. Den Zuschlag erhält laut Insidern die Stadt Magdeburg in Sachsen-Anhalt.

Läuft alles nach Plan, wird es die wohl größte Investition seit der deutschen Vereinigung. Der US-Hightech-Konzern Intel will in Magdeburg eine Gigafabrik bauen. Auf gut 80 Milliarden Euro wird das Projekt taxiert. Bis zu 20 000 Arbeitsplätze können in Sachsen-Anhalt entstehen.

Intel will an die Spitze der Chiphersteller

Nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland, zu dem die OZ gehört, ist die mit Spannung erwartete Entscheidung über den Standort gefallen. Eine Intel-Sprecherin sagte dazu lediglich: „Wir kommentieren das nicht.“ Branchenkreisen zufolge sollte eigentlich in dieser Woche offiziell bekannt gegeben werden, wo Intel seine neue Produktionsstätte baut. Dies wurde wegen des Ukraine-Krieges aber offenbar vertagt.

Intel hat einen ehrgeizigen Investitionsplan vorgelegt, um wieder an die Spitze der Chiphersteller zu kommen. Zum Konzept gehört auch, die Standorte zu diversifizieren, um geopolitische Risiken zu vermeiden. Deshalb wurde in den vergangenen gut zwei Jahren in Europa nach einem geeigneten Areal gesucht.

Neue Fabrik: Sicher gegen Erdbeben, viel Wasser, große Fläche

Eines der wichtigsten Kriterien ist die Erdbebensicherheit. Große Wasservorkommen müssen vorhanden sein, denn das kühle Nass in rauen Mengen ist für viele Produktionsprozesse notwendig. Ferner wurde eine enorm große, möglichst ebene Fläche gesucht. Die neue Produktionsstätte soll rund 500 Fußballfelder groß werden. Intel will eine ganze Reihe von Fertigungsanlagen bauen.

Ein halbes Dutzend Standorte waren in der engeren Auswahl. Neben Grenoble in Frankreich gehörte auch das südbayerische Penzing dazu. Unter Experten wurde aber Dresden als Favorit gehandelt. Vor allem, weil sich dort bereits mehrere Chiphersteller angesiedelt haben.

MV war mit Fläche bei Schwerin im Rennen

Auch Schwerin machte sich Hoffnungen. Die Landesregierung hat nach OZ-Informationen ein Gewerbegebiet südlich der Stadt ins Rennen geschickt. Auf der Fläche steht bereits ein Nestlé-Werk. Vor Jahren hoffte man auf eine BMW-Ansiedlung an dieser Stelle; am Ende bekam Leipzig den Zuschlag.

Durch die Nachricht vom Intel-Zuschlag für Magdeburg dürfte die Enttäuschung in MV groß sein. Schließlich hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) das Thema Großansiedlungen zur Chefsache erklärt. Auslöser war, dass Schwesig vom zuvor CDU-geführten Wirtschaftsministerium erst lange Zeit später erfuhr, dass sich auch Elektroauto-Hersteller Tesla nach Flächen in MV erkundigt hatte.

Noch gebe es „nichts Offizielles“, heißt es aus der Landesregierung. Abwarten. Ein Sprecher der Staatskanzlei erklärte: „Zu laufenden Verfahren für Großansiedlungen äußern wir uns grundsätzlich nicht.“

Häme kommt von der CDU. „Für MV wäre Intel eine Riesenchance gewesen, gerade nach der Pleite der MV Werften und den schwierigen Nachrichten zu Nordex“, so Fraktionschef Franz-Robert Liskow. Dass das Land jetzt von Rot-Rot regiert wird, „mag ein zusätzlicher Standortnachteil sein“.

Die neue Intel-Fabrik ist ein ungleich größeres Projekt als das Tesla-Werk in Brandenburg. Beide Standorte haben aber gemeinsam, dass sie von Umweltorganisationen als sensible und schützenswerte Areale angesehen werden. Auch in Magdeburg könnte es Proteste geben.

Intel-Chef Pat Gelsinger hat kürzlich beschrieben, wie er sich den neuen Standort vorstellt. Als eine Art Hightech-Cluster, wo mit Zulieferern, aber auch mit Hochschulen zusammengearbeitet wird. Sein Credo: „Wir stehen am Anfang eines Goldenen Zeitalters für Halbleiter, da der unersättliche Hunger nach Rechenleistung wächst.“

Von Frank-Thomas Wenzel und Frank Pubantz